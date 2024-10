Belén Esteban ha vuelto a dejarnos boquiabiertos, pero esta vez no ha sido por sus memorables declaraciones o sus dotes culinarias, sino por un cambio de look que ha causado furor. Después de años luciendo una melena larga y dorada que más de una vez ha coqueteado con las extensiones, la colaboradora ha decidido que era hora de un cambio. El resultado: un corte midi que está causando sensación. El famoso estilista Zamorano fue el encargado de pasar las tijeras por esa melena que parecía intocable.“Es un corte rejuvenecedor que le da un aire moderno y fresco, además, ahora su cabello luce más ligero y con más movimiento, lo que resalta sus facciones”, explica Cristina Solymosi, estilista de Ma Belle Salon, quien ha sido testigo de esta transformación histórica.

El momento clave fue grabado en un vídeo que la propia Belén subió a sus redes. En él, la ex de Jesulín de Ubrique se despide de las últimas trazas de pegamento de sus extensiones para dar la bienvenida a una media melena con volumen, movimiento y mucha, pero que mucha actitud. Porque si hay algo que ‘la princesa del pueblo’ sabe hacer es derrochar carácter y este nuevo look es toda una declaración de intenciones. Y hablando de intenciones, no es casualidad que escogiera la canción “Todos me miran” de Gloria Trevi para acompañar el vídeo: un himno de empoderamiento que no podría haber sido más acertado.

Expertos hablan del look de Belén Esteban

Los seguidores de la Esteban no tardaron ni un segundo en reaccionar al cambio de look. Su perfil de Instagram se llenó de elogios, «likes» y corazones. Paula Echevarría dejó un comentario directo y al grano: «¡Muy guapa, Belén!». Dulceida, siempre la primera en notar lo ‘cool’, escribió un efusivo: «Superguapa!!!», al igual que Anabel Pantoja, quien no escatimó en resaltar lo bien que le sienta este nuevo look a su compañera de la tele.

Belén Esteban muestra su nuevo look con el pelo corto en redes sociales. (Foto: Redes Sociales)

Con más de 79.600 en apenas unas horas, el vídeo de Belén se convirtió en un trending topic dentro del mundo del cabello. Este midi, con una raya al lado que recuerda a las divas del cine clásico, ha demostrado ser todo un acierto. No solo es tendencia, sino que le da a la colaboradora un aire de sofisticación inesperada. ¡Quién lo iba a decir! ¿Una Belén Esteban sofisticada? Pues sí, y además más juvenil que nunca.

¿Por qué le queda tan bien?

El midi es un corte de longitud estratégica, generalmente entre la clavícula y los hombros, que crea la ilusión de mayor volumen y densidad. Un detalle clave, sobre todo si tenemos en cuenta que Belén ha llevado extensiones durante años y, como señala la estilista de Ma Belle Salon, “el cabello natural puede debilitarse tras tanto tiempo usando extensiones, por lo que este tipo de cortes más cortos son una excelente manera de darle un respiro a la fibra capilar y empezar de nuevo con un look revitalizante”.

Belén Esteban luce su nuevo corte de pelo, realizado por su estilista Manuel Zamorano. (Foto: Redes Sociales)

Este estilo no solo rejuvenece y aporta frescura al rostro, sino que además tiene la capacidad de crear una sensación de mayor densidad. “Al tener menos peso, el cabello parece más voluminoso y con vida. Además, permite trabajar con capas sutiles que le dan cuerpo al pelo fino, disimulando su delgadez”, explica Solymosi. Y es que, como hemos visto en el caso de Belén, este tipo de corte no solo le aporta un aire más juvenil, sino que también juega a su favor en cuanto a modernidad y sofisticación. “Los cortes más cortos tienden a rejuvenecer el rostro porque eliminan el peso visual del cabello largo, destacando mejor los rasgos faciales”, añade la experta.

Cómo mantener el corte midi

Para mantener su nuevo corte midi saludable y lleno de vida, Belén Esteban deberá seguir algunos cuidados específicos. Según Daniele Sigigliano, Manager de Blow Dry Bar, lo ideal sería usar champús y acondicionadores volumizadores que no añadan peso al cabello, ayudando a conservar el movimiento natural del corte. Además, las mascarillas capilares son clave para mantener la suavidad e hidratación, aplicándolas una vez por semana o cada dos semanas, según las necesidades de su melena.

Sigigliano también sugiere emplear sprays texturizantes o mousses ligeras que aporten cuerpo sin apelmazar el cabello, así como un serum antiencrespamiento para controlar el frizz, especialmente si el pelo tiende a rizarse o encresparse. Y, por supuesto, no puede faltar un protector térmico si se usan herramientas de calor, para evitar daños y conservar el cabello sano. Con estos cuidados, su midi no solo conservará volumen y brillo, sino que mantendrá ese movimiento natural tan favorecedor en una melena madura.