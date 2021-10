Angelina Jolie continúa recorriendo el mundo para presentar al mundo Eternals, la última película de la que es protagonista. Hace unas horas tocaba aterrizar en Roma para dejar el pabellón bien alto. Y vaya que si lo hizo, aunque por motivos antagónicos. Para la cita, la actriz hizo un guiño a Italia al lucir una espectacular pieza de Versace, la firma con sede en Milán, a algo más de 500 kilómetros del lugar donde se encontraba ella. El problema estuvo en su pelo, donde algo no fue como se esperaba.

La actriz estaba absolutamente radiante con un look de Atelier Versace metalizado, ajustado al busto, con escote palabra de honor y que estilizaba su silueta. No cabe duda de que siempre suele acertar con sus elecciones de estilo. Sin embargo, no puede decir lo mismo de su cabello.

Los peluqueros que la pusieron a punto para la cita en la noche de Roma cometieron un error que han hecho que Angelina Jolie se convierta en viral. La exmujer de Brad Pitt eligió alargar la longitud de su melena, pero el resultado no fue ni mucho menos el esperado. En vez de poner mechones de pelo colocados de manera precisa a lo largo del pelo, los estilistas capilares colocaron toda una capa en la parte baja de su cabeza. Esto propició que las extensiones quedaran por debajo de su propio cabello, algo que generó un efecto nada estético.

Como suele suceder en estos casos, la red se ha llenado de comentarios que han terminado por convertir a la intérprete de Tomb Raider en viral. Algunos de los que se han leído en la red son: «¿Cómo dejas que Angelina Jolie camine por la alfombra roja con sus extensiones de cabello con este aspecto, alguien siendo despedido?», «quien hizo las extensiones de cabello de Angelina debe ser amigo de Jennifer» o «antes de decir buenas noches, me gustaría saber quién decidió darle a esta reina extensiones inigualables».

Angelina Jolie y su protagonismo implícito

Lo cierto es que vaya donde vaya, Angelina da mucho que hablar. Es la segunda vez en pocos días que la vemos promocionar su nuevo film. La pasada semana fue protagonista por subirse a la alfombra roja con cinco de sus seis hijos. De hecho, a Zahara le prestó un look de Elie Saab que ella había lucido en los Oscar en 2014. Jolie escogió un vestido de Balmain, confeccionado en tejido satinado, color bronce, escote corazón, cuerpo drapeado, cola y bolsillos laterales.

La actriz dará vida en la ficción a Thena, guerrera hija de Zuras y líder los Eternals, que dan nombre a la película: «Lo que realmente me conmueve es que quieran verme fuerte, están felices de que sea fuerte y me divierta. Voy a tener que trabajar muy duro para darle al Universo Cinematográfico de Marvel la Thena que merecen». Mientras tanto, Angelina Jolie busca seguir siendo una mujer independiente y sin ningún tipo de vinculación con Brad Pitt, más allá de sus hijos. Pero no todo está resultando tan sencillo.