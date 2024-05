Iker Casillas sorprende con un nuevo cambio de look por su cumpleaños

Iker Casillas ha dado la bienvenida a sus 43 años con un sorprendente cambio de look. Y no exento, claro, de polémica. Ha sido hace escasos minutos cuando el ex portero del Real Madrid ha sorprendido a sus más de veinte millones de seguidores en Instagram, luego de publicar una instantánea en la que aparece totalmente rapado. «Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir, con 43!», ha escrito. La imágen, más allá de las felicitaciones y los mensajes de cariño por el cumpleaños del deportista, se ha convertido en noticia por el misterio que podría haber tras el afeitado.

Muchos de los seguidores de Iker, al ver su nuevo corte de pelo, se han preguntado si el que fuera pareja sentimental de Sara Carbonero se ha sometido a un injerto capilar, apuntándose así a la tendencia que siguen desde hace varios meses, Rafa Nadal, Joaquín Prat o José Bono, entre otros rostros conocidos de la crónica social y de otra índole. Entre los comentarios recibidos destacan: «Vaya cambio, capitán. Menos mal que el pelo crece», «A ponerse todos pelo, venga», «Debe estar de moda», «¿Te vas a poner pelo tú también?», y «Te dejo un poco de pelo del mío y te pones unos implantes rubiazossss!!!!»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

A pesar de las especulaciones, Iker Casillas no ha aclarado, por el momento, si se trata de un injerto capilar o simplemente de una decisión firme de experimentar con un nuevo corte de pelo fresco y cómodo aprovechando la llegada del buen tiempo. No obstante, cierto es que de ser la primera opción, esta no sería la primera vez a la que recurre el deportista. En 2012, según trascendió, Iker Casillas ya optó por someterse a un injerto capilar en el centro especialista Imema, en Madrid. Dicha clínica, cabe destacar, cuenta en la actualidad con la técnica de trasplante más avanzada del mercado, la FUE (Extracción de Unidades Foliculares) -por sus siglas en inglés, que consiste en la extracción de las unidades foliculares, una a una, de la zona donante o «área dadora para trasplantarlas en la zona despoblada o calva, llamada zona receptora», en propias palabras de los expertos.

Iker Casillas celebra «la vida»

El 43 cumpleaños de Iker Casillas y nuevo cambio de look del ex futbolista, sea como fuere, llega apenas unos días después de que el propio Iker, recordara el peor episodio de su vida en cuanto a problemas de salud se refiere. Fue el 1 de mayo de 2019 cuando Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio mientras entrnaba en la ciudad deportiva del Oporto, equipo en el que militaba por aquel entonces. Afortunadamente, el médico del club se encontraba a escasos metros de él y pudo reconocer rápidamente los síntomas y avisar a los servicios de urgencias, que rápidamente trasladaron al portero a un hospital para ser operado inmediatamente.