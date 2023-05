El 1 de mayo de 2019, la vida de Iker Casillas (41) dio un vuelco de 180 grados. Aquel día, el ex guardameta español que entonces jugaba en el FC Porto, sufrió un ataque cardiaco durante el entrenamiento de la primera plantilla del club luso, por el que tuvo que ser trasladado e inmediatamente intervenido en el Hospital CUF de la ciudad portuguesa. «Iker Casillas sufrió un infarto agudo al miocardio durante un entrenamiento esta mañana de miércoles realizado en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva Portogaia, en Olival», comunicó el club.

Si bien Iker pronto recobró su buena salud, a partir de ese día, su vida cambió para siempre. El infarto sufrido obligó al natural de Móstoles a poner punto y final a su carrera como mejor portero español de todos los tiempos y uno de los más laureados de la historia del fútbol mundial. «Ha llegado el momento de decir adiós. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena. Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero sólo a los títulos, sino a la parte humana», señaló Casillas en una carta publicada en sus diferentes perfiles oficiales en redes sociales.

Asimismo, y pese al apoyo incondicional de Sara Carbonero en su decisión de colgar los guantes, su vida sentimental estaba a punto también de ser truncada. Iker y Sara regresaron con sus hijos a España a finales del verano de 2020. Iker comenzó a trabajar en la Fundación Real Madrid, y Sara, continuó con sus proyectos al frente de Slow Love, la firma que fundó junto con su ex compañera de Informativos y amiga, Isabel Jiménez (41); y de un programa de entrevistas en Radio Marca que sorteó a un revés de salud después de ser intervenida de un cáncer de ovario a las pocas semanas del infarto de su esposo.

La pareja parecía invencible a cualquier obstáculo. Sin embargo, fue en marzo de marzo de 2021 cuando los dos anunciaron públicamente su decisión de tomar caminos separados tras más de una década de romance. «Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable», expresaron en un comunicado conjunto que compartieron con sus seguidores.

Desde entonces, la vida sentimental de Iker Casillas ha estado ligada a un sin fin de especulaciones y posibles parejas. La última, Ana Quiles, una periodista deportiva con la que el ex portero del Real Madrid fue visto teniendo una cita romántica en Roma, donde la comunicadora vive y trabaja. Concretamente, en una terraza frente a la Fontana Di Trevi, uno de los lugares más emblemáticos de la capital italiana. «Vemos a Iker en Roma, bien acompañado, de una joven rubia. Es una periodista deportiva. No sólo quedaron en este restaurante, sino que dieron un tour por la ciudad. Y esta historia viene de lejos», señalaron desde el programa de Telecinco, Socialité.

En lo que respecta a su trayectoria profesional al margen del club que lo vio crecer, Iker se ha desarrollado además como figura clave del proyecto de Gerard Pique, la Kings League.