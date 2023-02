Isabel Jiménez desvela el último parte de salud de Sara Carbonero ante su sonada ausencia

Pese a haber sido fundada en Corea del Sur, la marca Samsung y todos los dispositivos electrónicos que integra en su catálogo son unos de los más demandados dentro y fuera de nuestras fronteras. Tanto es así, que son muchos los rostros conocidos que apoyan su causa y que aprovechan su popularidad para relanzar una firma que no deja de crecer, como es el caso de Isabel Jiménez, que no ha querido perderse el evento celebrado durante esta misma tarde en el Espacio Ibercaja Delicias con el objetivo de que la multinacional pueda presentar sus primeros lanzamientos del 2023.

Como no podía ser de otra manera, el acto no solo ha estado marcado por la alta presencia de la tecnología, sino también por un gran concierto que ha contado con la participación de artistas nacionales de gran calibre que han puesto el broche de oro a una cita en la que distintas celebrities han podido hablar sobre sus respectivas vidas. Esto es precisamente lo que ha hecho la presentadora del informativo de Telecinco, que después de posar en el photocall propio de la velada en compañía de otras famosas como Paula Echevarría o Sandra Barneda, ha hablado con las cámaras de Gtres sobre un tema que ha mantenido a los espectadores en vilo durante el final del 2022 y el comienzo de este 2023. Este no es otro que el estado de salud de Sara Carbonero, que durante el pasado mes de noviembre era operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra justo después de que su equipo médico hiciera una valoración y creyera oportuno su paso por quirófano de manera inmediata.

Desde ese preciso momento, han sido escasas las apariciones que la ex de Iker Casillas ha llevado a cabo dentro del universo 2.0, siendo máxima la expectación que gira en torno a ella sobre cómo se encuentra anímicamente después de todo lo acontecido en tan poco tiempo. Una incógnita que ha querido despejar su gran amiga y compañera de profesión, Isabel Jiménez, en un intento por calmar a los seguidores de Sara: «Está muy bien, la operación ya superada», comenzaba explicando, para después deshacerse en elogios con ella y con el fuerte vínculo amistoso que las une y por el que considera que «se entienden con solo mirarse»: «No nos hemos podido ver casi nada en navidades, pero es una mujer muy fuerte», desvelaba. Por otro lado, también ha querido comentar que el entorno más cercano a Carbonero también está bien: «Los dos niños están muy bien, están en pleno apogeo y en una edad graciosa. El mayor ejerce de hermano mayor, y el pequeño tiene carácter», zanjaba, visiblemente orgullosa de todo lo que ha conseguido uno de sus grandes apoyos en lo que al terreno personal se refiere, aunque sin querer dar más detalles que pertenezcan al ámbito más privado de la comunicadora y que, por ende, prefiera dar ella por sí misma.