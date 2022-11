El significativo mensaje de Isabel Jiménez en su última visita a Sara Carbonero

Todas las miradas están puestas sobre Sara Carbonero, y no es para menos. Era el pasado miércoles, 23 de noviembre, cuando la presentadora hacía saltar las alarmas al darse a conocer su operación de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra. Un dato que salía a la luz tan solo tres años después de que se diera a conocer su cáncer de ovario y por el que está permaneciendo ingresada en el centro hospitalario ten cuestión hasta nueva orden.

Como no podía ser de otra manera, la emblemática maestra de ceremonias de la sección de deportes de Telecinco está permaneciendo acompañada en este nuevo bache de sus más allegadas. Estas no son otras que su madre, su hermana y la que se ha convertido en su amiga del alma: Isabel Jiménez. La que fuera compañera en Mediaset de la de Corral de Almaguer era vista durante la pasada tarde del viernes dispuesta a entrar con su coche en el hospital en el que permanece ingresada Sara. No ha sido hasta ahora, casi 24 horas después, cuando la periodista ha salido de los aledaños del hospital en cuestión, siendo captada también por las cámaras de Gtres.

Con semblante serio y en parte oculto gracias a unas gafas de sol, Isabel ha sido fotografiada también en el interior de su coche. En esta última ocasión ha llamado especialmente la atención un detalle de su look: una gorra sobre la que se podía leer la palabra Hope. Con origen inglés, estas cuatro letras significan “esperanza”, y quizá ese sea el mensaje que la comunicadora haya querido transmitir, de manera indirecta, a todos los seguidores y compañeros de Carbonero que permanecen atentos a su evolución, de la que todavía se desconoce detalle alguno.

No obstante, Jiménez no ha aprovechado en ningún momento su presencia en televisión para mandar ningún mensaje a su amiga con el que deje entrever la situación en la que se encuentra, la cual es todavía todo un enigma a ojos de la audiencia. Con quien sí habría intercambiado alguna que otra sensación es con Marta López, con quien la presentadora se encontró en los pasillos de Telecinco: “No te preocupes que está muy bien. Estate tranquila”, habría dicho la almeriense a la colaboradora, mientras que esta última aseguraba que “Isabel tenía buena cara” y que, de ser negativa la situación de Sara, su rostro sería completamente diferente.

Sea como fuere, lo cierto es que la ex de Iker Casillas cuenta con todo el apoyo de un sinfín de rostros conocidos, que no han dudado en alentarla y armarla de fuerza ante este varapalo. Teniendo en cuenta que recientemente Ana Rosa Quintana volvía a su puesto de trabajo siguiendo aún inmersa en su lucha contra el cáncer de mama, no dudó en animar a la que fuera su compañera: “Cuando uno tiene una enfermedad uno va a una revisión, y a veces hay pequeñas cosas que solucionar, pequeñas intervenciones (…) Dejemos que se recupere tranquilamente”, zanjaba.