Han pasado dos días desde que saltó la noticia, y sin embargo, todas las miradas están puestas sobre Sara Carbonero. Era el pasado miércoles, 23 de noviembre, cuando salía a la luz que la emblemática presentadora de la sección de deportes de Telecinco había sido operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra. Una intervención que tenía lugar después de una revisión por el cáncer de útero que padeció, y creyendo oportuno su equipo médico su paso por el quirófano de manera inmediata y sin más dilación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

En cuestión de minutos, esta información llegaba a todos los rincones de un país que ha permanecido enormemente preocupado por uno de sus rostros más conocidos. Como no podía ser de otra manera, la de Corral de Almaguer ha contado con el apoyo de su madre, su hermana, su pareja, y cómo no, su amiga del alma. Esta no es otra que Isabel Jiménez, que además de ser su compañera de profesión, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de su vida, habiendo compartido juntas tanto tiempo de ocio como los peores momentos, y en esta situación no iba a ser diferente.

Ha sido durante esta misma tarde cuando las cámaras de Gtres han captado a la periodista subida a su coche y dispuesta a entrar al hospital en el que permanece ingresada su amiga Sara. Un movimiento con el que demuestra estar al tanto de la evolución de Carbonero en este nuevo bache que se ha visto obligada a afrontar y del que aún no se saben más detalles. No obstante, la comunicadora no ha querido desvelar públicamente cómo se encuentra su amiga, dejando eso en sus manos para cuando ella se vea preparada para afrontar la situación frente a los medios de comunicación, sea cual sea.

No obstante, hay otros colaboradores de Telecinco que, aprovechando sus encuentros esporádicos con Isabel por los pasillos de Mediaset, no han querido desaprovechar la oportunidad de preguntarle cómo está Carbonero. Este ha sido el caso de Marta López, mientras que la presentadora pronunciaba sus palabras más tranquilizadoras: “No te preocupes que está muy bien. Estate tranquila”, desvelaba. Unas palabras que alentaban de lleno a la ex de Alfonso Merlos, que aseguraba que “Isabel tenía buena cara” y que, de ser negativa la situación de Sara, el rostro de su amiga sería completamente distinto.

En cuanto se daba a conocer la nueva operación de Sara Carbonero, muchas eran las profesionales de Telecinco que aprovechaba su presencia en televisión para mandarle ánimo y todo el cariño posible. Ana Rosa Quintana acaparaba el foco mediático en el programa matinal de Telecinco para quitar hierro al asunto: “Cuando uno tiene una enfermedad uno va a una revisión, y a veces hay pequeñas cosas que solucionar, pequeñas intervenciones (…) Dejemos que se recupere tranquilamente, que se va a recuperar. Gracias a Dios está todo muy controlado”, confesaba. Por otro lado, Belén Esteban también deseaba lo mejor a la que fuera presentadora: “La tengo muchísimo cariño, éramos compañeras en Mediaset, la deseo todo lo mejor y espero que todo vaya bien, que va a ir”.