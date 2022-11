Isabel Jiménez se ha convertido en la mejor portavoz posible acerca del estado de salud de Sara Carbonero. Fue una de las primeras personas que estuvo con ella cuando este pasado miércoles tenía que ser operada de urgencia tras someterse a una revisión oncológica rutinaria. El día después ha estado marcado por la preocupación en torno a la ex mujer de Iker Casillas, que continúa ingresada en la Clínica Universitaria Navarra. Todo el mundo quiere saber cómo está y espera que las noticias sean positivas.

En eso ha sido muy relevante el testimonio de Jiménez, la mejor amiga de Carbonero. La presentadora de informativos Telecinco ha acudido a su puesto de trabajo este jueves y allí se ha encontrado con la colaboradora Marta López, que no ha dudado en preguntarle por cómo se encontraba Sara. La respuesta de Isabel ha sido de lo más tranquilizadora para todos: «No te preocupes que está muy bien. Estate tranquila».

Una declaración escueta pero que evita que se dispare la preocupación en torno a la manchega. Además, el feedback de Marta ha sido positivo puesto que consideraba que «Isabel tenía buena cara». Un pequeño avance a falta de noticias oficiales en torno a su salud. No ha habido ninguna comunicación por parte de Sara Carbonero, más allá de haber seguido utilizando su cuenta de Instagram después de su operación, algo que ha tranquilizado mucho a todos.

Isabel Jiménez se ha erigido siempre como el mejor apoyo de su amiga en los momentos delicados, como cuando hace tres años se tuvo que enfrentar de nuevo al quirófano al serle diagnosticado un tumor ovárico maligno. No piensa dejarla tirada en estos momentos y juntas van a volver a sonreír.

Con ese ánimo le escribió en su día unas preciosas líneas junto a una imagen de las dos en un hospital: «Yo siempre pensé que tenía una hermana hasta que 25 años después conocí a la segunda. A lo largo de nuestros casi 10 años de amistad nos hemos ido haciendo muchas y diversas fotos (…) lo que no teníamos era ninguna en el hospital. Y mira por dónde este último año nos hemos hecho unas cuantas. Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo. Cuando cambiamos los vestidos por las batas de hospital y nos echábamos la siesta apretujadas en la cama. Cuando pedíamos comida mexicana a domicilio a la habitación y poníamos el altavoz con nuestras canciones favoritas para bailar en la terraza. Tus preguntas y conversaciones con los médicos, tus noticias para mi. Nuestras risas, porque sí, nos hemos reído muchísimo», publicó.

La relación de amistad entre Isabel Jiménez y Sara Carbonero es una de las más sólidas de la televisión. Nació en los pasillos de Mediaset pero a día de hoy son como dos hermanas, hasta el punto de que se llaman comadres. Es habitual verlas veranear y viajar juntas, así como hacer planes junto a sus hijos.