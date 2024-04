A principios del mes de abril, Carlota Corredera compartió a través de su perfil de Instagram que estaba de viaje. El destino escogido: Tailandia. A lo largo de los últimos días, la que fuera una de las presentadoras del extinto programa Sálvame ha ido dando a conocer su particular hoja de ruta mientras se encuentra explorando nuevos territorios. Además, en las últimas horas ha compartido un post en el que posa con un traje de baño negro, adelantándose así a la temporada de verano.

Con el mar de fondo como escenario perfecto y un atardecer en su punto más álgido, Carlota Corredera se muestra sonriente ante el objetivo de la cámara. «Atardecer inolvidable», señala en la publicación, que ha logrado un gran número de interacciones entre sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Hace tan solo unos días Corredera comentó a través del universo 2.0 algunos de los destinos que está visitando en esta escapada. «Dejamos Bangkok y sus temperaturas infernales para viajar hasta Krabi. Desde Ao Nang nos movimos a muchas de las islas paradisíacas que flotan cerca de su costa. Primera parada obligatoria: Phi Phi Island y su playa más famosa: Maya Bay», contó en una publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Su nueva vida

Carlota Corredera es una de las caras más conocidas del mundo televisivo a nivel nacional. La comunicadora se convirtió en uno de los rostros más visibles de Sálvame, espacio en el que también ejercía como presentadora. Puesto que ocupó desde 2014 hasta 2022, cuando Jorge Javier Vázquez no estaba presente.

Ha desarrollado su carrera en Mediaset, hasta que en junio de 2023 puso fin a su relación contractual y ahora trabaja en su propio videopodcast, que tiene como nombre Superlativas.



Carlota Corredera en el podcast ‘Superlativas’./ (Foto: YouTube)

Sobre su salida del grupo audiovisual Carlota se ha pronunciado en varias ocasiones. «Yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero eso hay que preguntárselo a Mediaset. A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman Código Ético. No sé si se debe opinar de política, pero que debe hacerse con perspectiva de género, rotundamente sí», afirmó en una entrevista en El País.

Carlota Corredera y el proyecto que rechazó

En una conversación con Lydia Lozano para su podcast, Carlota Corredera se sinceró sobre el proyecto que rechazó. Sálvese quien pueda recuperó a parte del equipo de Sálvame, aunque hubo ausencias tan notables como las de la propia Carlota y Jorge Javier Vázquez. La gallega tuvo la oportunidad de dar el salto a Netflix, pero prefirió mantenerse al margen.

Carlota Corredera en ‘Sálvame’. / (Foto: Telecinco)

«Me lo ofrecieron y pensé que no era mi sitio», contó Carlota Corredera, y es que en aquel momento llevaba ya casi dos años desvinculada del magacín. «La Fábrica de la Tele me ofreció codirigir este programa de Netflix con David Valldeperas y también estar delante de las cámaras con vosotros», añadió. Sin embargo, rechazó esta oferta «desde la tranquilidad y el buen rollo».