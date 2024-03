Carlota Corredera habla por primera vez de la polémica ‘gorda traicionera’: «Me hizo mucho daño»

«Me hizo mucho daño». Con estas palabras, Carlota Corredera se ha lanzado a hablar por primera vez en público del video que le dedicó Esty Quesada, la youtuber conocida como ‘Soy una pringada’, bajo el viral lema «Carlota Corredera, gorda traicionera». Lo ha hecho en el podcast Superlativas, presentado por Mara Jiménez, donde se ha visto con fuerzas para romper su silencio sobre la sonada polémica que provocaron sus propias reflexiones, plasmadas en las páginas del libro Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud.

«Después de dar a luz, yo no tenía una buena analítica. Estaba en un riesgo de problemas cardiovasculares y decidí tomar medidas. Conseguí perder muchísimos kilos. Fue entonces cuando me invitaron a contar mi historia. Una historia no era ni más ni menos que la de cualquier niña que tiene problemas de peso desde su infancia», comenzaba a explicar.

Carlota Corredera y Mara Jiménez en el podcast ‘Superlativas’./ YouTube

La que fue presentadora de Sálvame ha señalado que el contenido del libro para ella fue un auténtico «desnudo emocional», porque se atrevió a contar cosas de su faceta más íntima que hasta ahora nunca había sacado a la luz. Es por ello por lo que estar firmando la obra durante más de tres horas en su Galicia natal se convirtió en uno de los momentos más emocionantes de su vida. Sin embargo, esta felicidad se esfumó cuando llegó a casa y vio el video de la youtuber mencionada: «A mí me cambió completamente la vida. […] Estoy traumatizada por ello», señalaba.

«Nunca hablo en público de eso. Me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví… Pero no he denunciado a esa persona. Y yo no he vuelto a hablar de ella, pero es verdad que yo a la firma de libros empecé a ir con miedo. Y cuando se acercaban chavales, pensaba que venían a insultarme. Tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba. Ejercían una violencia impresionante», recordaba.

.@CarlotaLlauger rompe su silencio sobre uno de los momentos más dolorosos de su carrera: «Ese vídeo me cambió completamente la vida. Nunca he hablado públicamente de eso»#Superlativas Sus palabras al completo 👉https://t.co/SC7ZxkpNZt pic.twitter.com/cubjoBvL7A — Superlativas (@Superlativass) March 20, 2024

Al mismo tiempo que aprovechaba para sincerarse sobre uno de los temas que más daño le causó su trayectoria pública, Carlota Corredera también ha querido aclarar en que en ningún momento tenía como intención trasladar en su libro mensajes tóxicos hacia las personas con sobrepeso u obesidad: «Nada más lejos de la realidad», aseguraba. Después de la entrevista, la presentadora reveló en su cuenta oficial de ‘X’ sentirse «más libre, ligera y valiente» tras haber roto su silencio después de siete años sin querer pronunciarse sobre el conocido ‘Carlota Corredera, gorda traicionera’.

Jorge Javier Vázquez, fan incondicional de Esty Quesada

Esty Quesada, en la premiere de la serie ‘Reina Roja’./ Gtres

El mismo día que se publicó el sexto capítulo de la segunda temporada del podcast Superlativas, Jorge Javier Vázquez también compartía una nueva entrega semanal de su diario en la revista Lecturas. Casualmente, ¿o no?, el comunicador dedicó un espacio de su escrito a declararse fan absoluto de ‘Soy una pringada’. «Me resulta muy interesante analizar su recorrido personal y profesional. Fíjate que me recuerda un poco a Mila», sentenciaba.