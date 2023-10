25 de marzo de 2022. Este fue el día en que Carlota Corredera pisó por última vez el plató de Sálvame sin precedente alguno de que el programa fuera cancelado poco más de un año después, en junio de 2023, tras catorce años ininterrumpidos de emisión en la pequeña pantalla. Entre lágrimas, la periodista admitía que su marcha «no era un entierro», sino «un nuevo nacimiento» del que no trascendieron muchos detalles. «Muchas gracias por estos 13 años que me has regalado, tú, David Valldeperas y Alberto y que os va a ir muy bien adonde vayáis porque sois grandísimos profesionales», fueron sus últimas palabras.

Asimismo, tampoco lo hicieron los motivos reales de su marcha si bien todo apuntó, eso sí, a que la directiva decidía apartarla tras la polémica surgida alrededor de la docuserie de Rocío Carrasco, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Carlota llevaba vinculada al programa de La Fábrica de la Tele más de una década, primero detrás de las cámaras como directora y, posteriormente, como presentadora sustituta de Jorge Javier Vázquez o Paz Padilla en sus días libres.

Carlota Corredera en ‘Sálvame’ / Telecinco

Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que la propia Carlota ha hablado de su desaparición de los platós de Telecinco y del mítico programa. Aunque las suficientes como para poner entre las cuerdas al grupo de comunicación español, filial de MFE-MediaForEurope, de Fininvest. En verano, la viguesa se sinceró en una entrevista con El País y hace escasos días, hizo lo propio en una charla para el HuffPost, periódico en línea y blog agregador de noticias, fundado por Arianna Huffington, Kenneth Lerer y Jonah Peretti.

Preguntada expresamente sobre su relación laboral con La Fábrica de la Tele y con Mediaset, Carlota fue tajante: «Decidí salir como salí también porque creo que era la mejor opción que tenía en ese momento. No estaba preparada para otro tipo de salida pública. Me fui siendo agradecida, generosa e incluso si me permites, elegante», declaró. «Otra cosa es que no se contase, que yo no los contase o que en ese momento pensase que la mejor decisión era la que tomé, en este caso, el silencio, el no contar lo que había sucedido. Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Todavía tengo que acabar de encajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva (…) el final de mi carrera como presentadora en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada», añadió la presentadora.

Carlota Corredera en un photocall en Madrid / Gtres

En la misma entrevista, Carlota Corredera, se pronuncio además sobre la crisis de audiencias que arrastra Mediaset desde hace varios meses, y acerca de las últimas, y malas, para ella, decisiones que el grupo ha tomado para con su cadena insignia: Telecinco. Éstas, pasan además de por la cancelación de Sálvame, por el cambio de Ana Rosa Quintana de las mañanas a las tardes, o de la implantación (a medias) de un código ético que prohíbe el tratamiento de ciertos temas y personajes. «Es evidente, público y notorio que está pasando por un momento muy malo, muy grave y terrible en cuanto a audiencias», expresa.

«Podría decir ‘que se jodan’ o ‘les está bien empleado’ o ‘que no se hubieran cargado Sálvame’. Pero es que eso no solo no lo pienso, sino que además me haría sentir mal. Ojalá salgan del pozo en el que están ahora y de la debacle de audiencias que están viviendo. También hay una nueva directiva que ha tomado sus decisiones y tendrá que apechugar con ellas».