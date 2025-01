Carlota Corredera vuelve a televisión: este es el programa de TVE donde va a participar

Después de 11 años de matrimonio y una hija en común, Carlota Corredera y Carlos de la Maza decidieron poner fin a su historia de amor. La presentadora reconoce que ha atravesado una etapa delicada, pero sus proyectos profesionales le han ayudado a seguir caminando. En su momento admitió que estaba deseando volver a la pequeña pantalla y ahora ha recibido una oferta de TVE. Va a participar en la tertulia que Gemma Nierga presenta en la cadena pública.

Carlota Corredera debatirá en 59 Segundos sobre el Ozempic, un medicamento que se ha puesto de moda cuyo objetivo es luchar contra la obesidad. La periodista Paloma Gil participará en este intercambio de ideas y hay mucha expectación por ver cómo se desenvuelve Carlota después de estar unos meses apartada de los focos.

Carlota Corredera en el pódcast ‘Superlativas’. (Foto: YouTube)

Cuando dio por finalizada su etapa en Mediaset abrió un canal de YouTube llamado Superlativas donde entrevistó a algunas de sus antiguas compañeras, como por ejemplo Lydia Lozano o Belén Esteban. A pesar de que le hacía ilusión seguir con el proyecto, ha optado por centrarse en sus nuevos retos, por eso hace un tiempo que no publica vídeos.

La gallega aterriza en TVE y se une así a otros rostros de Telecinco que también han encontrado su casa en la cadena pública, como es el caso de Alba Carrillo. La modelo cada vez tiene más presencia y ahora ha fichado por Mañaneros, un espacio matinal capitaneado por Adela González.

El mensaje a Anabel Pantoja

Cuando trabajaba en Telecinco, Carlota Corredera coincidió muchas veces con Anabel Pantoja, de hecho entre ellas había una complicidad especial. La ex presentadora de Sálvame es consciente de la situación que está atravesando la influencer y ha mandado un mensaje cargado de emotividad. «No hace falta ser ni madre ni padre para tener empatía o intentar entender lo que es estar en una UCI de un hospital de 50 días», ha empezado diciendo en Las tardes de RNE.

Anabel Pantoja con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Alma, la hija de Anabel, se encuentra en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Carlota insiste en que es muy complicado «estar allí esperando a que ten buenas noticias los médicos y que avance favorablemente el estado de salud de la bebé».

La nueva colaboradora de 59 Segundos ha continuado hablando del tema. «A mí me gustaría, y yo no voy a hablar aquí de nada de la información que tengo porque sabemos lo que le pasa a la niña de Anabel pero no vamos a contarlo, pero sin embargo lo que me gustaría más allá de dar datos es que reflexionáramos como periodistas sobre lo que está ocurriendo con la bebé».

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Gtres)

Antes de estrenarse en el programa de Gemma Nierga ha subrayado el esfuerzo que están haciendo Anabel Pantoja y David Rodríguez para proteger la privacidad de la niña. «Sus padre no quieren que se hable de la niña, no quieren dar información sobre lo que le ha sucedido, de lo que está ocurriendo, de cómo lo está viviendo en esa UCI el bebé y la lucha que está teniendo creo que nosotros tampoco lo debemos hacer». Es el mismo discurso que ha desarrollado Joaquín Prat en Vamos a Ver, quien ha dejado claro que lo único importante es que la situación se resuelva lo más rápido posible.