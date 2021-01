La espera ha llegado a su fin. Se trata de Fani Carbajo y su chico Christofer Guzmán quienes van a emprender un negocio muy similar el de Carla Barber -pareja de Diego Matamoros-. La pareja ha sido una de las más mediáticas del pasado 2020 tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. La infidelidad de la concursante hacia el que era su novio en el reality provocó que fueran los grandes protsgonistas de la edición. Tras su salida del concurso que les dio la fama, Fani se convirtió en concursante de ‘Supervivientes’ y la relación se tambaleó hasta en dos ocasiones en las que decidieron poner punto y final a su romance.

Sin embargo, se han vuelto a dar una nueva oportunidad y Fani y Christofer se encuentran en el mejor momento de su relación, tal y como afirmaron hace unas semanas en ‘Sábado Deluxe’. Prueba de ello no son solo los gestos que tienen a través de las redes sociales sino que van a emprender juntos un negocio que está muy de moda, ya que van a abrir su propia clínica estética.



Ha sido a través de su canal de Mtmad donde han contado este nuevo proyecto en común, un negocio que está a punto de ver la luz. «Trabajamos en redes sociales, televisión, tenemos nuestro canal de Mtmad y vamos a abrir un negocio que está a puntito de caramelo», ha comenzado contando Fani con mucha emoción. «Ya tenemos nombre, ya tenemos chicas para contratar, tenemos la maquinaria… Solo me falta el local. El sitio y la zona es muy importante», han continuado diciendo Fani Carbajo con una sonrisa de oreja a oreja.

«Vamos a tener una maquinaria muy buena, como la que utiliza el doctor Esquivel, Carla Barber, maquinaria que utiliza gente con mucho nombre. Estoy haciendo cursos, me estoy preparando para entender y saber un poquito más del tema. No voy a trabajar de ello, voy a contratar a gente especializada que tiene estudios para que me lo lleve, pero obviamente tengo que estar informada por si la gente me pregunta. Yo pongo el negocio, pongo la pasta», ha explicado con todo lujo de detalles.

También, ha querido resaltar que esta en su mejor etapa personal y que si antes su situación económica no era del todo buena, desde que forma parte de la televisión su vida ha dado un giro de 180 grado, pero para bien. «Estamos en nuestro mejor momento, discutimos menos que antes, hemos recuperado la ilusión. En cuanto al dinero, gano el doble que ganaba antes. En mi sueños me podría imaginar el dinero que estoy ganando ahora. No voy a decir el dinero que tengo en el banco, pero es bastante”, ha contado a sus seguidores.

Fani y Christofer ha vivido momentos muy duros a lo largo de este 2020. Comenzaron el año siendo los protagonistas indiscutibles de ‘La isla de las tentaciones’. Ella por su infidelidad y él por el famoso grito de «¡Estefaniaaa!». Más tarde anunciaban que se separaban, que la relación había llegado a su fin, pero finalmente volvieron y con planes de boda, incluso llegaron a buscar un bebé para poner el broche de oro a su relación. Formaron parte de ‘La casa fuerte 1’ y volvieron a dejar la relación en plenos planes de boda. Todo ha quedado atrás, y ahora han empezado de cero y más felices y unidos que nunca.