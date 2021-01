Ahora que quedan pocas horas para despedir este 2020 con sabor amargo, nos damos cuenta de cómo de importante ha sido la televisión durante este año. El año del confinamiento domiciliario de marzo a mayo ha tenido a la pequeña pantalla como prácticamente única opción de entretenimiento para miles de españoles. La TV elevó al máximo exponente su función principal, la de entretener, y Telecinco multiplicó su ya importante audiencia. Los últimos 365 días nos han dejado algunos instantes dignos de ser recordado por y para siempre. Por eso, antes de brindar por el 2021, queremos recordar cuáles han sido los momentazos televisivos 2020.

Christofer y su ‘¡Estefaníaaaaa!

¡ESTEFANIAAAA! ¡ESTEFANIAAAAAAA! Así gritaba Christofer al ver las imágenes de Fani con Ruben en #laisladelastentaciones5 😭 ⏰15:45 @divinity_es pic.twitter.com/40Ajp6jZkS — La habitación del pánico (@lahabdelpanico) January 24, 2020

Bien prontito tuvimos el primer momentazo. Era la última gala del mes de enero de ‘La Isla de las Tentaciones 1’, cuando llegó un grito que se convirtió en viral. El ‘Estefaníaaaaa’ que pronunció Christofer al ver en la hoguera que su novia de toda la vida, Estefanía, le estaba siendo infiel a las primeras de cambio con un tentador en la villa de las chicas. El concursante se fue corriendo playa a través a buscar a su novia para pedirle explicaciones. Este momentazo televisivo 2020 dio para multitud de memes en las redes sociales.

El ‘Merlos Place’

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de inforealitys_ℂ𝕙𝕒𝕔𝕙𝕠𝕫_ (@inforealitys_chachoz_)

Sin lugar a dudas, la trama sentimental más maquiavélica que nos ha dejado el año. La infidelidad del abogado Alfonso Merlos hacia la colaboradora Marta López con la joven reportera Alexia Rivas nos entretuvo y de qué manera durante la cuarentena. Todo comenzó cuando la periodista apareció en ropa interior en casa de Merlos mientras este grababa un directo para el programa ‘Estado de Alarma’, dirigido por Javier Negre. España entera enloqueció con esta historia y especialmente recordamos cuando Marta López dejó el plató de ‘Sálvame’ y se fue a otro de las instalaciones de Mediaset a buscar a su exnovio.

El encontronazo entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Era el mes de junio en un tranquilo sábado de Deluxe cuando la tensión entre ambos se disparó a raíz de opiniones diferentes sobre la gestión que estaba haciendo el Gobierno de la pandemia por coronavirus. Belén se quejó amargamente del Ejecutivo y Jorge Callaba hasta que estalló: «Por respeto me estoy callando, pero no te voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada” espetaba Jorge Javier. Estoy harto del discurso de ‘mis amigas viajan en el metro’. Lejos de parar con su crítica, el periodista se venía arriba sin necesidad de contrapuntos y elevaba el nivel de su enfado frente a Belén: “Tú no lo has vivido de manera única. Aquí lo hemos pasado todos muy mal, así que no me pongas a ese nivel». Su reconciliación tardó unos cuantos días en hacerse efectiva.

La lección de vida de Paz Padilla

La presentadora gaditana reapareció en televisión el pasado mes de septiembre tras superar el duelo por la muerte de su marido, Juan Antonio Vidal. Paz nos enseñó el lado más puro del amor y cómo no hundirse tras una desgracia de este calibre: «Me sale todo el amor que yo le tenia porque si algo he aprendido en este proceso ha sido que lo amaba con locura y le amare con locura y que lo único que le he dejado y le he podio dar ha sido amor.He aparecido en su vida para ayudarle a morir y amarle con todas mis ganas. Es lo único que le he podido dar, amor del puro del blanco y del bueno. Del que no pide nada a cambio. Le decía te quiero 24 horas al día», le dijo a Jorge Javier.

La bronca de María Teresa Campos y Jorge Javier

El presentador tiene un carácter complicado y por eso también fue partícipe de otro de los grandes momentazos televisivos de 2020. Acudía María Teresa Campos como invitada a ‘Sábado Deluxe’ y poco a poco la cosa se fue calentando entre ellos hasta acabar protagonizando un fuego cruzado de pullas que sacó a relucir viejas rencillas del pasado. Afortunadamente, pudieron solucionarlo más pronto que tarde.

El caso Mainat

Ha sido la penúltima gran trama televisiva del año. Llegó a la televisión el pasado mes de octubre para llenar horas y horas de programación. Todo comenzó a raíz del supuesto intento de asesinato de Josep María Mainat a manos de su mujer, Ángela Dobrowolski. Demandas, casas convertidas en prostíbulos, asaltos a casas… una historia tremendamente truculenta que se cerró sin mayor novedad.

Kiko Rivera vs. Isabel Pantoja

Decíamos la penúltima porque es imposible olvidar a la reina madre de las polémicas: la guerra familiar en el clan Pantoja. Kiko se sentó en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ para desmontar las mentiras de su madre y acusarla de haberse aprovechado de él desde que murió su padre. A día de hoy, todavía no se conoce el desenlace de una trama que no cesa de producir actualidad.