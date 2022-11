Esther Doña, al límite y dispuesta a tomar medidas legales contra Marina Castaño

No están siendo días fáciles para Esther Doña. Si bien era hace unos meses cuando salía a la luz la ruptura de la marquesa viuda de Griñón con el juez Pedraz, escasas horas después de que anunciaran su compromiso a bombo y platillo, ahora parece haberse abierto una guerra fría entre ellos con terceras personas de por medio. Este es el caso de Marina Castaño, que después de comentar los últimos sucesos acontecidos entre el juez y la que fuera su prometida, no tuvo reparo en decir que la malagueña “es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces”. Unas palabras que no habrían gustado en absoluto a la colaboradora de Y ahora Sonsoles, que habría optado por tomar medidas legales al respecto.

Fuentes cercanas a Esther han confirmado que “ha encargado a su equipo jurídico un estudio pormenorizado de las últimas declaraciones y publicaciones sobre su persona con el fin de iniciar, en su caso, las acciones legales oportunas”. Una declaración de intenciones en toda regla con la que demuestra estar molesta por todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días, incluyendo las declaraciones de una misteriosa persona a Lecturas con las que se deja entrever que Pedraz y Doña habrían puesto punto final a su relación a raíz de una discusión en Ibiza, tirando así por tierra la versión en la que la colaboradora confirma que el juez finalizó su romance por medio de un WhatsApp.

Este nuevo giro en los acontecimientos coincide a la perfección con la última información dada por Semana, en la que se confirma que Esther estaría dispuesta a poner el asunto en manos de la Justicia: “Se está estudiando demandarla. No tengo nada decidido porque ayer fui a la tele y hoy ha sido un día complicado para mí porque he estado muy ocupada, pero es un tema en el que estamos trabajando”, confiesa la que fuera esposa de Carlos Falcó, para después entrar en más detalles: “Solo quiero hablar con los abogados porque creo que es un tema que es lo que requiere. Se están estudiando las acciones legales que se pueden tomar y cuando tengamos algo concreto os lo comunicaremos a todos”, zanjaba Doña para el medio mencionado.

Por otro lado, cabe destacar que esta versión también fue confirmada por el programa Crónica Rosa de EsRadio, en el cual aseguraban que la de Málaga no tenía intención alguna de dejar el tema en stand by, estando dispuesta a llevar a cabo cualquier movimiento que fuera necesario para actuar por la vía judicial. Algo que dista mucho de la tranquilidad con la que la propia Esther acudía recientemente al plató del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 para comentar el tema, actuando con total naturalidad y sin querer echar más leña al fuego a un asunto que parece estar cada vez más tenso.