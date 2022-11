Sonsoles Ónega se queda sin uno de sus fichajes estrella por un polémico encontronazo

Si hay un rostro conocido que no tiene pelos en la lengua al ahora de expresar su parecer, ese es, sin duda, Carmen Lomana. La colaboradora nunca ha tenido reparo cuando ha tenido que decir algo a quien sea, y esta última ocasión no iba a ser diferente. Y es que, pese a haber sido uno de los fichajes estrella de Y ahora Sonsoles, la ex de Guillermo Capdevila ha dejado su puesto de trabajo sin mirar atrás y totalmente firme en sus convicciones.

Así lo ha desvelado ella misma a través de sus redes sociales, en las que hace tan solo unos minutos ha desvelado su drástica decisión a sus más de 500 mil seguidores: “Esto es lo que ocurrió ayer en @ahorasonsoles por lo que he decidido no volver. Creo que os lo debo a mis seguidores para que no haya confusión. Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también pero la directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles tú te mereces lo mejor”. Un mensaje tajante y con el que la de León lanza un mensaje directo hacia la que era su directora hasta ahora, quitando de toda culpa a la presentadora por lo vivido en plató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

Y es que, en los dos vídeos publicados por Carmen aparece reflejada una situación que habría sido el desencadenante definitivo para que Lomana se aleje del programa de las tardes de Antena 3 de manera definitiva. En las imágenes en cuestión, Sonsoles interviene para finalizar la emisión haciendo referencia a las pocas oportunidades que se le han otorgado a la colaboradora durante la jornada para hablar: “Has hablado muy poco, tenemos que solucionarlo”. Entre tanto, Carmen no dudaba en expresar con su rostro y con sus palabras su descontento, ya que no había formado parte del elenco de comentaristas desde el inicio del programa, sumándose después al equipo: “Me gustaría venir desde el principio para hablar, porque tengo el suficiente criterio para hablar lo que habláis aquí (…) A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no”, explicaba la empresaria, intentando hacer entrar en razón a Sonsoles, que llegaba a admitir “sentirse mal” por lo ocurrido: “Me da igual. Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé”, finalizaba Carmen, dispuesta a abandonar su puesto de trabajo si es necesario y si considera que su papel no es relevante. Algo a lo que a priori no pareció dar importancia el equipo, y que finalmente ha hecho que el recién estrenado espacio televisivo se quede sin una de sus piezas clave.