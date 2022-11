Noche de glamour en Madrid. La ciudad se ha vestido de gala para acoger la celebración de la entrega de los Premios Woman, que ha cumplido su sexta edición. Unos galardones que se otorgan de manera anual y que reconocen a personas extraordinarias que destacan por sus valores y su trayectoria en el mundo de la moda, la cultura, el deporte o las causas benéficas.

Una velada a la que no han faltado numerosos rostros conocidos del panorama nacional, sobre todo, porque en esta ocasión, la fiesta ha servido además para festejar el 30 aniversario de la publicación. Un importante motivo de celebración para una de las revistas más importantes del panorama actual, que ha contado con la presencia de figuras de la moda, del mundo del cine y de la televisión, de la música o de la política, entre otros.

Como era de esperar, el acto se ha convertido en una pasarela de estilo y de sofisticación en la que los asistentes han apostado por espectaculares looks, eso sí, algunos más acertados que otros. Una de las más elegantes de la velada ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha deslumbrado con un favorecedor diseño de silueta femenina y recta, y con escote Bardot con plumas en color topo. No ha sido la única que ha destacado en esta primera gran alfombra roja previa a la llegada de la Navidad.

Los brillos y la gama cromática del rosa han sido los grandes protagonistas de una alfombra en la que no ha faltado el negro en su versión más festiva. Nieves Álvarez ha sido una de las más elegantes, con un sobrio diseño con escote en la espalda, mientras que Esther Doña lo ha apostado todo a las lentejuelas con un modelo con llamativas aberturas, al igual que Elsa Anka -que acaba de convertirse en abuela-, que también se ha decantado por el cut out, eso sí, en un elegante vestido en color rojo.

Más atrevidas Rosanna Zanetti y Paula Echevarría, con looks brilli brilli quizás un tanto exagerados. La mujer de David Bisbal ha desafiado al frío con un minivestido en color fucsia, mientras que la actriz ha apostado por un dos piezas en pailletes y horquillas en el pelo. Anabel Alonso ha sido una de las que más focos ha acaparado, con sus pantalones de lentejuelas y abrigo de pelo, al más puro estilo ‘disco’. Más discreta ha ido Chanel Terrero, que se ha decantado por el cuero y Carmen Lomana, que no ha defraudado con un look al más puro estilo español, en el que los lunares han sido los absolutos protagonistas de su elegante look. No te pierdas nuestra galería con lo mejor y lo peor de la alfombra roja más esperada de la temporada.