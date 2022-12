Patricia Conde en el ojo del huracán. La presentadora dio unas declaraciones acerca de cómo era las grabaciones de MasterChef Celebrity, espacio en el que estuvo concursando junto a otros rostros conocidos (Lorena Castell fue la ganadora de la edición). Cuando Conde terminó su aventura en los fogones de TVE no dudó en lanzar un dardo envenenado al programa. Ahora, sus palabras podrían traerle una serie de consecuencias, tal y como se ha podido saber este martes, ya que el espacio estudia iniciar acciones legales contra la actriz y ha iniciado el proceso con el envío del correspondiente burofax.

La productora que está detrás de MasterChef Celebrity, Shine Iberia, ha dado un paso al frente tras las críticas de Patricia Conde en sus redes sociales. Aunque ya trató de frenar las declaraciones de la actriz a través de un comunicado, parece ser que todavía las aguas no han vuelto a su cauce.

Ante la gran repercusión mediática que esto ha generado y las consecuencias que podrían traer al formato, dañando así su imagen, desde Shine Siberia han decidido pronunciarse, de nuevo, públicamente y han anunciado emprender acciones legales contra Patricia Conde.

Así pues, la finalista de MasterChef Celebrity 7 ha recibido un burofax en el que se le solicita que rectifique su actitud contra el programa, tal y como han dado a conocer desde la agencia EFE: “Al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición, se le ha enviado un burofax a Patricia, y adoptaremos medidas legales si no rectifica y se disculpa”, se puede leer en la misiva.

“Un día nos dijeron ‘esto es un show’, no es un programa de cocina’. Ha habido amor, ha habido Guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, (que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias», fue el mensaje con el que se desató la monumental.

Después, fue modificado y Patricia Conde añadió más información. «Ah, y otra cosa, Jefa dile a los chicos de las redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. ‘No estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo. ‘Pero tranquilo que no van a ser muy duros’», detalló Conde.

Eso no fue todo, porque la presentadora fue un paso más allá, acusando de que dos compañeros suyos habían grabado bajo el efecto de ciertas sustancias. «Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado y en un programa de tv con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo», espetó.

«Me pasan a mí el muerto. Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis tres semanas y no pude rodar A todo tren 2 que es lo que quería y así lo hice, mi cocinado era un poco lento, pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis. Estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo», sentenció la actriz.

Como era de esperar, estas palabras han generado un gran revuelo y, por ahora, no se sabe qué desenlace tendrá esta historia que apunta directamente al espacio conducido por Eva González.

Los últimos movimientos de Patricia Conde en la Red

Pese a encontrarse en un momento convulso tras las acusaciones a MasterChef Celebrity, Patricia Conde ha optado por continuar su rutina como si nada hubiese pasado. De hecho, ha continuado compartiendo contenido a través de su cuenta de Instagram.

Su último post corresponde a una serie de fotografías en las que aparece posando, mirando al objetivo de la cámara con un look festivo. Por ahora, no ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica del talent culinario.