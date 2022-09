Norma Duval, gran protagonista del estreno de ‘MasterChef Celebrity’ por este tenso enfrentamiento

Era el pasado lunes, 12 de septiembre, cuando MasterChef Celebrity volvía a aterrizar en Televisión Española con una nueva temporada entre manos. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar la audiencia es que, durante esa misma jornada, ya habría tenido lugar la primera discusión del formato con Lorena Castell y Norma Duval como grandes protagonistas.

Durante la prueba de exteriores, los participantes fueron divididos en dos grupos como manda la tradición del espacio televisivo. En uno de ellos, la presentadora era la capitana. Un puesto muy difícil de sobrellevar y que requiere cierta responsabilidad que Norma no considera que su compañera hubiera tenido: “Tú no hiciste nada. Nada de nada. Hay que ser claros. De capitana no hiciste nada”, comenzaba debatiendo la vedette, a lo que Castell reaccionaba con el mayor humor posible: “¿Soy yo o mi equipo se me está volviendo en contra?”. Pero ni con esa cuestión conseguía ablandar los ánimos de Duval, que permanecía visiblemente enfadada ante lo sucedido: “Hay que decir las cosas como son”, seguía. Un momento en el que Lorena se armó de fuerza para contestarla: “¿Me dejas hablar? Has dicho cosas atacándome que no tienen sentido (…) Yo tengo por norma sonreír”, zanjaba, admitiendo que no discutiría con nadie por unos pimientos, y que prefiere hacer caso omiso a las polémicas para centrarse en su concurso.

Sea como fuere, lo cierto es que finalmente fue este grupo el que ganó los delantales blancos, superando con sus habilidades culinarias al otro pese a las tensiones ocurridas. Algo en lo que el resto de integrantes quisieron hacer hincapié, mientras que Pepe Barroso Jr. ejercía como perfecto “pacificador” en el asunto: “Me da un poco de pena que se haya generado esta tensión cuando encima hemos salido equipo ganador”. Unas palabras que eran alabadas por Pepe Rodríguez: “Eres el pacificador. Nuestro Kofi Annan”, decía entre risas para así romper el hielo y seguir con el programa de la mejor manera posible.

Entre tanto, a Norma se le olvidaba esta breve disputa en cuestión de instantes cuando aprovechaba la victoria para desfilar encima de las cocinas con el objetivo de celebrar la victoria del equipo azul. Un movimiento que alegró completamente a sus compañeros y con el que la vedette revalidó su estilo cañero y desenfadado, el cual ya es un icono de la historia de nuestro país por muchos años que pasen.

Pero no todo iban a ser risas durante la velada, y como no podía ser de otra manera, el jurado tuvo que decidir quién abandonaría las cocinas de MasterChef Celebrity 7 en primer lugar. Este no fue otro que el actor Emmanuel Esparza: “Nunca he visto un nivel de presión así en mi vida”, admitía el protagonista, aclarando que la dificultad era extremadamente alta en las pruebas de un primer programa de la temporada en el que quiso sobresalir con unos bombones de chorizo.