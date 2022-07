Norma Duval está pletórica por una nueva noticia que acaba de llenar su vida de alegría. Tal y como ella misma ha comunicado, acaba de ser abuela por segunda vez. Con una preciosa fotografía donde se pueden ver los piececitos de la pequeña recién nacida, Norma ha dado la buena nueva a sus más de 28 mil seguidores, además de desvelar el nombre elegido por los papás para la nueva alegría de la casa.

“Comunicaros que el 7 de julio, día de San Fermín, nació por fin mi pequeña nietecita. no puedo estar mas feliz con mis dos nietos. Izan ya con 9 Años y la pequeña Valentina. PD: es una preciosidad de bebé, feliz domingo”, ha escrito la actriz con toda la emoción que le invade en estos momentos pues, aunque su hijo Yelko y su pareja Carmen dieron la bienvenida a la pequeña el pasado 7 de julio, no ha sido hasta hoy cuando la abuela ha compartido la feliz noticia. Un post que no ha tardado en llenarse de comentarios de felicitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Norma Duval (@normaduvaloficial)

Y es que, la faceta de abuela de Norma Duval es su favorita, tal y como ella misma afirmó hace unas semanas en televisión. “Es una de las cosas más bonitas de la vida. Estoy ilusionadísima”, confesó con una sonrisa de oreja a oreja, explicando además que el hecho de que fuera una niña le hacía aún más ilusión. “Cuando me dejan a mi nieto procuro darle todo el cariño y pasarlo bien”, explicó sobre esta nueva vida en la que su papel como madre ha pasado a un segundo plano para convertirse en la perfecta abuela.

Esta bienvenida ha puesto el broche de oro a uno de los momentos más dulces para Norma Duval, que hace tan solo unos días anunció haberle dado una segunda oportunidad al hombre que había conseguido robarle el corazón. Tan solo cinco meses después de su inesperada y polémica separación, la pareja ha decidido aparcar de una vez por todas sus diferencias y luchar por la historia de amor que llevan forjando ya varios años. Y es que, no es la primera vez que Duval y Matthias Kühn pasan por un proceso así, pues si hay algo que caracteriza su romance esos son los altibajos a los que han tenido que hacer frente, pues ya son 15 años los que llevan compartiendo la vida. En 2015, también pasaron por una etapa complicada, aunque una vez más han demostrado que el amor lo puede con todo.

Tanto es así que, este mismo finde se semana, se han dejado ver en Palma de Mallorca disfrutando de la temporada estival, concretamente en la cubierta de una embarcación, donde se han mostrado más felices y unidos que nunca. Fue la propia vedette la que comunicó públicamente que, tras hacer frente a una mala racha en su relación, decidieron poner un punto, pero no final en su historia de amor. Y es que, este es un claro ejemplo de que después de la tormenta, siempre llega la calma.