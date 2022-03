Hace unos días, Normal Duval sorprendía anunciando su separación. Ella y Matthias Kühn ponían fin a su relación tras 13 años juntos y planes de boda en el horizonte. Era la propia actriz quien confirmaba los rumores a la revista ¡Hola!. “Ya no estamos juntos”, aseguraba tajante. Un final inesperado para una de las parejas más estables del panorama nacional.

Tras la confirmación de la ruptura, Norma se ha pronunciado y, aunque no ha querido entrar en detalles, se ha sincerado a la prensa. “Estoy bien. De verdad, me sabe fatal que estéis aquí. Ya sabéis que os aprecio, pero iros a casa porque no voy a hacer declaraciones”, ha expresado con total respeto a las reporteras. Recalcando que se encuentra muy bien, la vedette ha entrado a su casa, comunicando a los micrófonos de Gtres que venía de Segovia a recoger unas cosas. “Me quiero ir el fin de semana y quiero estar tranquilita”, se ha sincerado. La actriz decidía el pasado otoño abandonar su residencia de La Moraleja para trasladarse de forma definitiva a la ciudad histórica, donde trata de llevar una vida mucho más tranquila y alejada de los medios de comunicación. Una decisión motivada por el fallecimiento de su madre, que se despedía de la vida después de más de once años de lucha contra el alzhéimer. Tras esta pérdida, Norma no ha podido superar la soledad de vivir en una casa tan grande y ha decidido mudarse permanentemente.

No es la primera vez que la pareja hace un paréntesis en su relación, aunque sí ha sido la más inesperada. Con planes de boda por medio, pero sin fecha, en 2015 decidieron darse un tiempo. Apenas unos meses después de esta decisión, la pareja comunicaba al magazine ¡Hola! haberse dado una nueva oportunidad, recalcando haber superado los baches que habían puesto a prueba su historia de amor. Sin embargo, esta nueva ruptura ha pillado a todos por sorpresa, pues era la propia Norma quien declaraba hace unas semanas que estaba mejor que nunca. En ese momento, la artista y el empresario habían retomado sus planes de boda, boda que nunca se llegó a confirmar.

La vedette y el empresario alemán se conocieron hace más de diez años. Fue durante un reportaje de Norma para ¡Hola! cuando conoció a la persona que gestionaba la localización elegida, la isla privada de Tagomago. Allí surgió el amor y, aunque nunca han llegado a vivir juntos, poco a poco fueron afianzando su relación hasta convertirse en una de las parejas más sólidas del mundo del corazón. Además, ambos tenían relación con los hijos del otro y siempre han confesado tener “una armonía familiar muy bonita”. Hasta ahora. Los motivos de la reciente ruptura no han trascendido y Norma ha preferido llevar el tema con discreción. A día de hoy, la artista se encuentra centrada en su carrera profesional y se desconoce si podría haber una reconciliación. El Desafío de Antena3 ocupa ahora todo su tiempo, pues la actriz ha pasado a formar parte de los ocho concursantes del programa de la temporada. Sacando su lado más guerrero y llenándose de valor, tendrá que luchar por la victoria. Algo que, seguro, conseguirá.