Marc Ostarcevic, exmarido de Norma Duval, operado a corazón abierto

A sus 81 años, Marc Ostarcevic no atraviesa su mejor momento de salud. El que fuera marido de Norma Duval fue operado el pasado 6 de abril a corazón abierto. El motivo de esta cirugía tiene que ver con la implantación de una nueva válvula, que sustituye a otra que ya tenía, pero que se encontraba dañada, tal y como ha revelado la revista Semana.

Son varios años ya los que Ostarcevic lleva luchando con sus problemas de salud. En 2019 le diagnosticaron cáncer de próstata, dolencia que pudo superar con éxito tras recibir el correspondiente tratamiento de radioterapia.

Marc estuvo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue operado. Tras su alta ha hablado con la citada publicación y ha hablado sobre cómo se encuentra, asegurando que necesita ahora un tiempo de descanso para poder recuperarse lo antes posible. “Aún me cuesta creerlo, me operaron el miércoles 6 de abril, y dos días más tarde me mandaron para casa. Todo va mejor de lo previsto. Decidí ponerme en manos del equipo de Cardiología del Virgen del Rocío porque me dijeron que era de los mejores de Europa. Y bien que lo es. Me cambiaron la válvula y me estoy recuperando estupendamente”, explica.

El exmarido de Norma Duval entró al quirófano a las 10 de la mañana y dos horas después se encontraba ya en la sala de recuperación de la anestesia. “Por la tarde ya me subieron a planta. Como vieron que la cosa iba según lo previsto, decidieron darme el alta el día siguiente por la tarde. La semana anterior a la operación me estuvieron haciendo pruebas de todo tipo, fue un no parar. Pero tengo que agradecer a todo el equipo médico su gran profesionalidad. La Semana Santa la pasaré en Benidorm y en ocho o diez días me marcharé a Croacia. Normalmente, suelo pasar la primavera y el verano en mi país y el resto del año en Benidorm”, indica.

También, expresa que está realizando un tratamiento a base de comprimidos. “Dentro de un mes me realizarán un control. Me han dicho que la nueva válvula funciona perfectamente, que todo está bien y que no me preocupe”, añade. Sobre el cáncer que padeció ha puntualizado que “la enfermedad está superada, pero me han quedado algunas secuelas a la hora de orinar o en el terreno sexual. Cada cierto tiempo tengo que pasar controles”. Por otro lado, en el terreno sentimental, asegura que “ahora estoy retirado de los ligues”.

Su actual relación con Normal Duval

Marc Ostarcevic ha comentado que no ha felicitado a la que fue su mujer y madre de sus hijos por su reciente cumpleaños. «Y no creo que le haya importado el ‘descuido’, no quiere saber nada de mí», sentencia.