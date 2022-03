La sorprendente ruptura de Norma Duval y Matthias Kühn

Norma Duval y Matthias Kühn han puesto punto final a su relación. Según ha confirmado en exclusiva la revista ¡Hola!, la artista y el alemán ya no siguen juntos. Un final inesperado para una pareja que en los últimos años ha sido, a pesar de algunos altibajos, una de las más estables del panorama nacional. La propia actriz ha sido la encargada de confirmar la noticia en unas declaraciones a la revista, en las que ha asegurado que los recientes rumores sobre su romance eran ciertos.

A pesar de que no es la primera vez que la pareja se separa, sí que ha sido la más inesperada. A finales de 2015 decidieron darse un tiempo, en un momento en el que incluso llegaron a tener planes de boda, pero nunca se concretó una fecha. Tanto es así que, por cuestiones profesionales, tuvieron que posponer este feliz acontecimiento para más adelante. Apenas unos meses después de la ruptura, ellos mismos revelaban a la revista ¡Hola! que habían decidido darse una nueva oportunidad y posaban más felices que nunca, recalcando que habían conseguido superar los baches que habían puesto a prueba su historia de amor.

Es precisamente por esto por lo que su ruptura ha resultado tan sorprendente. De hecho, en una reciente entrevista, Norma declaraba que estaba mejor que nunca y que su relación estaba totalmente asentada: “yo me llevo muy bien con sus hijos y él con los míos, y tenemos una armonía familiar muy bonita”, declaraba, al tiempo que se mostraba muy satisfecha de haber llegado a ese punto, porque para que una relación funcione, para ella es fundamental que las familias se lleven bien. En ese momento, la artista y el empresario habían retomado sus planes de boda, que nunca se llegó a confirmar.

Mientras que Matthias ha estado viviendo entre Mallorca y Suiza, Norma Duval ha pasado los últimos tiempos muy pendiente de su madre, que fallecía el pasado año, lo que ha supuesto un duro golpe para ella. Es más, hace pocos meses, la intérprete tomaba la decisión de dejar su casa de Madrid y mudarse a la que tiene en Segovia, porque consideraba que era muy grande para ella sola y además estaba llena de recuerdos en un momento complicado. Además de cuidar a su madre, en estos años, Norma también ha estado pendiente de sus sobrinas, Paula y Andrea, las hijas gemelas de su hermana Carla, que falleció cuando ellas tenían once años.

Norma Duval ha preferido no pronunciarse sobre los motivos de esta ruptura, de manera que las razones son algo que solo conocen los implicados. Tampoco se ha pronunciado sobre la posibilidad de que haya una tercera parte en este romance que ha durado tantos años. No obstante, en lugar de mostrarse triste, ha declarado que está bien.

En estos momentos, la intérprete está muy volcada en sus proyectos profesionales, así como en su familia. No hay que olvidar que su hijo Yelko está esperando una niña que nacerá en el mes de julio y que seguro es una gran alegría para ella. No es su primer nieto, ya que tiene otro de nueve años, pero tener una niña le hace especial ilusión, ya que ella solo tuvo hijos: “creo que es porque yo siempre quise tener una niña y no pudo ser”, ha explicado.