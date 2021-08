Norma Duval, vuelta a casa tras anunciar su mudanza

No ha sido un año fácil para Norma Duval. A pesar de haber regresado a la televisión de la mano de ‘Mask Singer’, la vedette ha sufrido una pérdida irreparable, la de su madre, Purificación Aguilera, que fallecía el pasado mes de mayo a los 89 años de edad tras 11 años padeciendo Alzheimer. Tras su muerte, Duval decidía hacer un cambio en su vida y poner a la venta el que había sido su hogar.

En él no solo vivió sus mejores años junto a su madre, que fue además fue su última ‘compañera de piso’, también fue donde crio a sus tres hijos, Marc Iván, Yelko y Cristian, que hace ya muchos años se mudaron ahí para comenzar sus propias vidas. Pero también donde vivieron sus sobrinas Paula y Andrea Paredes, hijas de su hermana Carla, fallecida a causa de un cáncer. Y después de tantos años tan bien rodeada, tras la marcha de su madre a Norma Duval esa gran casa de la Moraleja se le ha quedado muy grande.

Así, decidía hacer las maletas, colgar el cartel de ‘se vende’ y mudarse a Segovia, una vivienda castellana con mucha historia y en la que ha vivido grandes momentos, pues fue construida por su abuelo. A pesar de tener el plan decidido, todavía no ha llevado a cabo. Lejos de haberse mudado ya, Norma, que ha regresado a su trabajo en TVE, ha vuelto a su antiguo domicilio tras su colaboración televisiva y, aunque saludaba amistosamente a los medios de comunicación, rehusaba hacer declaraciones acerca de su futuro más inminente.

Otro de los grandes misterios es si el próximo 2022 será el año en el que tenga lugar su boda con Matthias Kühn, su pareja desde hace más de una década. En una reciente exclusiva a ‘Heraldo’, la socialité se mostraba disgustada dado que ahora su novio reside en Suiza y ella no contempla vivir allí. “Yo aquí tengo un problema importante”, reconocía.

Sin embargo, ambos tienen mucha experiencia en mantener una relación a distancia, “Lo nuestro de momento funciona. Tuvimos un bache en 2015 pero lo superamos. Y pronto se cumplirán 12 años desde que nos conocimos”, desvelaba, mojándose también en el tema boda, pues sigue luciendo el bonito anillo de diamantes que le regaló a modo de pedida. “Ahora que mi madre no está tendremos más tiempo y pienso que cambiarán las cosas, aunque prefiero no anunciar nada para no volver a quedar mal”, explicaba. “Queda tan mal decir que me voy a casar y no hacerlo al final, que prefiero ya no adelantar nada. Mi compromiso en estos últimos meses era con mi madre. Veremos a ver ahora qué ocurre”.

De momento, Norma Duval está centrada en su trabajo, pues además de seguir trabajando como imagen de diferentes marcas y ser colaboradora de TVE, es también participante del programa ‘El Desafío’, que la pone de nuevo en primera plana. Todavía no se conoce la fecha en la que el concurso regresará a la pequeña pantalla, pero todo apunta a que la barcelonesa será una de las grandes sorpresas.