No hay dos sin tres y en superarse programa a programa ‘Mask Singer’ se ha graduado Cum Laude. Ya lo decían sus seguidores en redes sociales tras desvelarse la identidad del león el día del estreno. Georgina Rodríguez era el plato fuerte de la primera entrega de este nuevo formato que ya ha triunfado fuera de nuestras fronteras y que en nuestro país no hace más que ganar adeptos. Investigadores y público ‘enganchados’ a cada una de las actuaciones, afinando el oído al máximo para saber quién es el personaje conocido que se oculta tras las impresionantes máscaras con las que deleitan a los telespectadores. Ni siquiera los concursantes saben quienes son sus rivales. El éxito está servido.

Tras desenmascarar a la pareja de Cristiano Ronaldo y a Pepe Navarro la pasada semana, este tercer ‘Mask Singer’ no podía defraudar y rizaba más el rizo contando con una invitada estrella, la mariquita -Mónica Carrillo- , y desvelando la identidad del unicornio, que había ido pasando de fase tranquilamente las dos primeras semanas. Pero esta no era su noche y finalmente supimos que bajo la impresionante máscara se encontraba toda una leyenda del mundo del artisteo: Norma Duval.

Ni su saber estar sobre el escenario, ni su característica voz, ni sus pistas, fueron suficientes para que los investigadores se acercaran si quiera a su identidad. Todo lo contrario que en redes, donde las apuestas eran claras y el nombre de la vedette sonaba con fuerza. Tampoco las canciones elegidas, ‘Belive’ de Cher y ‘Poker Face’ de Lady Gaga, ayudaron al unicornio a salvarse. Pero sí consiguió poner de pie a todo el público, incluido a Javier Calvo, que tras conocer la identidad de la artista no pudo por menos que celebrarlo subiéndose a la mesa, emocionado al tener a uno de sus ídolos tan cerca.

En el primer programa, las pistas de Norma ya dejaban entrever quién podría ser: «Camino por las nubes y vivo cerca del arco iris», «Deslumbro a quien me mire con mi larga melena, mis precioso ojos, mi gran sensualidad. No hay mortal que escape a mis hechizos». Y por último, y quizá la más llamativa: «Mi encanto no tiene límites, por eso en los concursos de belleza mi presencia asusta a mis rivales». Con todo esto, Malú, los Javis y José Mota comenzaban a barruntar quién podría ser el personaje: Ágatha Ruiz de la Prada, Vicky Martín Berrocal, Victoria Abril o Laura Sánchez, fueron algunos de los nombres que barajaron.

Pero en esta ocasión, hiló más fino: «Pocos mortales conocen mi verdadero nombre y le pueden llamar con cariño ‘Ripu’», «La justicia es mi obsesión», o «Ser un gran artista era otro de mis sueños y mamá unicornio me ayudó a volar. Gracias a ella estoy aquí», dijo teniendo un bonito recuerdo hacia su madre. A pesar de que sonaron nombres de vedettes de la época como Bárbara Rey, incluso el de Tita Cervera, por aquello de los concursos de belleza, ninguno de ellos acertó. Una desilusión para Norma, que pensaba que acertarían «con la pista de París».

Feliz y encantada con su participación en ‘Mask Singer’, Norma Duval confesaba que para ella «ha sido un sueño» poder concursar en el programa, y poder cantar desde el anonimato. «Estar en un programa así, en estos momentos… Es necesario, tan divertido», explicaba. Ha sido toda una experiencia para ella, que hace un año hablaba de lo que suponía participar en un reality. Algo que no entraba para nada en sus planes, aunque sí alababa, por aquel entonces, a su compañera Isabel Pantoja que participaba en ‘Supervivientes’. La vedette prefiere verlos y entretenerse, lo suyo son los talents y lucir como la estrella que es.

«Es un sueño hecho realidad, eres una diosa», decía Ambrossi con lágrimas en los ojos nada más conocer la identidad de su ídolo. Norma se deshacía entonces en halagos hacia los jueces y reconocía que Malú es su cantante preferida, que adora a los Javis y que «Mota es un gran humorista». Su adiós en ‘Mask Singer’ ya era un hecho, pero antes de marcharse contaba que le daba pena tener que abandonar y que, lo que más le dolía era que ya tenía varios números preparados para dejarles a todos boquiabiertos. Profesional donde las haya. Pero no ha podido ser.