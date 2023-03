Los momentos claves de Gloria Camila en televisión

Gloria Camila ha vuelto a la televisión. Tras varios meses alejada de los platós, la hija de Ortega Cano hacía su reaparición el pasado domingo 12 de febrero en el programa Plan de tarde de TVE. Entre muchos otros temas, Toñi Moreno, la presentadora de este espacio, quiso abordar el porqué de su abandono de la pequeña pantalla.

«Aunque seamos más o menos conocidos, también sentimos y padecemos igual que una persona que está en el público. Hay veces que tanto machaque continuo sin buscarlo o sin generarlo tú… A veces necesitas un respiro. Yo necesitaba encerrarme en mi casa, quedarme ahí y pasar un poco la ola», confesaba Gloria el pasado fin de semana.

Parece ser que su paso por el programa Pesadilla en el paraíso le habría ocasionado algún que otro estrago en su salud mental. Tras su expulsión, su ausencia en las posteriores galas fue muy comentada, por lo que Carlos Sobera, el presentador, explicó el motivo del por qué no había acudido a las instalaciones de Mediaset junto al resto de sus compañeros; “Todos los problemas a los que se ha enfrentado claramente la han superado. No se encontraba con ánimo de acudir y no ha acudido. Su vida se ha convertido en una pesadilla desde que volvió”.

Cabe recordar que al margen de que desde su infancia ha sido un personaje público para todos los españoles por ser hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, la joven ha ido labrándose poco a poco un currículum profesional en el mundo de la televisión. En 2015, la veíamos por primera vez, y por voluntad propia, ante las cámaras. Gloria Camila llegaba a los platós de Mediaset como consejera invitada de uno de los programas del amor del momento; Mujeres y Hombres y Viceversa.

De consejera pasó a participar en el reality más extremo de la cadena, Supervivientes. Fue concursante de pleno derecho junto al que era su pareja por aquel entonces, Kiko Jiménez. Fue la sexta expulsada de la edición pero sus polémicas con Alba Carrillo y su madre e incluso los momentos románticos con su novio la declararon una de las protagonistas claras de las tramas que ocurrían en los Cayos Cochinos.

En 2018 se estrenaba como reportera en el programa de Telecinco Volverte a ver, donde acudía hasta los pueblos donde residían los participantes para entregarles el objeto simbólico que les mandaba una persona especial que quería invitarles al programa.

Desde que a principios de 2021 su hermana, Rocío Carrasco, daba un paso al frente y protagonizaba uno de los documentales más polémicos y esperados, la exposición televisiva de Gloria Camila ha estado muy vinculada a su vida personal, concretamente a sus relaciones familiares con los diferentes miembros del clan. Fue ahí cuando programas como Ya son las ocho, Ya es verano y Ya es mediodía la fichó como colaboradora.

Su presencia como colaboradora en estos diferentes formatos ha aportado en varias ocasiones su perspectiva personal ante las disputas familiares, llegando incluso a llamar a su padre en directo, haciéndole partícipe en numerosas ocasiones de los debates propuestos en la escaleta del programa.

Volviendo al principio, su último proyecto fue su participación en Pesadilla en el paraíso, donde tampoco consiguió alzarse con el título de ganadora. Desde la granja gaditana, Gloria Camila llegó a confesar que se sentía inquieta porque tenía la sensación de que algo estaba pasando fuera. Y no le faltaba razón, pues su padre estaba protagonizando numerosos titulares tras conocerse la separación con su última mujer, Ana María Aldón.