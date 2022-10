La Familia Ortega Cano está pasando por momentos delicados, a raíz de la situación que rodea al diestro y a su mujer, Ana María Aldón, que está afectando a todo su entorno, pero también por la emisión de la nueva docuserie de Rocío Carrasco, centrada en Rocío Jurado. De hecho, las recientes declaraciones del torero en El programa de Ana Rosa han generado un gran revuelo y han puesto al matrimonio en el punto de mira. Una de las afectadas por todo esto ha sido la hija de Ortega Cano, Gloria, que fue expulsada recientemente del reality Pesadilla en el paraíso y acaba de enterarse de todo lo que ha acudido en los últimos días.

Este miércoles, el programa cumplía su séptima gala, una semana después de la expulsión de Gloria tras la decisión de los espectadores. Se esperaba que la hija de José Ortega Cano estuviera en el plató, pero finalmente no ha sido así. Un detalle que ha generado sospechas, sobre todo, a tenor de la situación de su padre, aunque Carlos Sobera ha aclarado los motivos de su ausencia: “Ya os habréis dado cuenta, pero hoy no nos acompaña Gloria”, ha dicho el presentador. “Bueno, la explicación es muy sencilla: porque todos los problemas a los que se ha enfrentado, claramente la han superado, no se encontraba con ánimo de acudir y no ha acudido. Su vida se ha convertido en una pesadilla desde que volvió”, ha dicho.

Apenas unos minutos antes de que se conociera su ausencia en el plató, la propia Gloria Camila publicaba un storie en su cuenta de Instagram contando cómo estaba a sus seguidores: “Muchos sois los que me preguntáis cómo estamos. Dentro de lo que cabe, estamos bien. Mañana os hablaré de mí y os explicaré mi situación, ya que me gusta compartir lo bueno, creo que tenemos también todo el derecho de compartir lo que no es tan bueno”, ha dicho la hija de José Ortega Cano, que ha matizado que en estos días dará más explicaciones sobre su estado.

En las últimas horas ha crecido la preocupación por el diestro, después de haber sido visto acudiendo a diferentes centros de salud en las cercanías de su domicilio. Además de José Ortega Cano, junto a él se ha podido ver a su hija, con el rostro serio y guardando silencio, así como a Aniceto y a Mari Carmen, que tampoco han querido hacer declaraciones sobre las últimas revelaciones de Rocío Carrasco en la docuserie En el nombre de Rocío sobre la relación entre su madre y el torero y que apuntan a un presunto maltrato por parte de Ortega Cano. Todo esto, sumado a la situación del matrimonio con Ana María Aldón está pasando factura a la salud de José Ortega Cano, lo que ha generado preocupación en su familia, que está muy volcada con él.