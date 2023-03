Fue en diciembre de 2019 cuando María Teresa Campos (81) y Edmundo Arrocet (73) pusieron punto final a su relación sentimental tras casi seis años de amor. «Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar a través de este programa, algo relativo a mi vida personal. A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet, se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturas que eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo misma quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o casi 6 años, como ha sido mi caso con Edmundo», rezaba el comunicado con el que la veterana presentadora quiso, por medio de su hija Terelu (57), hacer pública la noticia.

Sin embargo, todavía hoy, el nombre de uno va ligado al del otro, y viceversa. Muestra de ello es la visita esta tarde al plató de Fiesta de la sobrina del humorista, Fiorella Arrocet, para indagar de nuevo, y cara a cara con Alejandra Rubio, la nieta de Maria Teresa, en los motivos que llevaron a Arrocet a marcharse de la casa que compartía con la matriarca de las Campos, y dar su versión sobre la relación que ambos mantenían. «Acabó la relación por la agresividad que ella presentaba», ha asegurado.

Sin pelos en la lengua, Fiorella ha afirmado que Maria Teresa Campos «se ponía muy agresiva» cuando discutía con su tío, llegando incluso a «autolesionarse». Unas palabras que tajantes, los colaboradores del formato que conduce Emma García (49) no han dejado que fueran más allá pero que, no obstante, la sobrina del argentino-chileno ya había pronunciado años atrás en una entrevista que concedió al programa Sálvame. «Mi tío acabó la relación con Teresa Campos estando enamorado de ella. Cuando Teresa se enfadaba perdía el control total se tiraba de los pelos y tenía unos berrinches horribles, como si estuviera poseída», explicó entonces.

Sobre la versión que se ha sostenido en el tiempo y que apunta a que Edmundo Arrocet rompió con la veterana presentadora a través de un mensaje de WhatsApp tras una discusión, Fiorella ha dicho que «Maria Teresa y él [Edmundo] hablaron antes del famoso WhatsApp. Él le dijo que su relación se terminaba y posteriormente Terelu pidió a mi tío que le mandara un mensaje. El mensaje existe pero se mandó cuando ya habían hablado y había una explicación, y se mandó para aclarar que eso se había acabado, para dejar las cosas más claras», ha asegurado.

Del mismo modo, la sobrina del ex superviviente ha negado que su tío deba dinero a María Teresa Campos y ha recalcado que él siempre «ha sido una persona muy detallista con María Teresa. Siempre ayudó a Maria Teresa y le hizo muy buenos regalos». Algo que Alejandra Rubio ha rebatido de inmediato: «Yo no sé quién te ha engañado, pero muy mal. Estás equivocada con tu tío porque no ha aportado ni un euro. No pasa nada por ello, pero nunca aportó nada», ha dicho.

«Te voy a decir una cosa, Edmundo era detallista, pero iba al chino del barrio y le compraba unos pantalones del chino. Nunca le hizo grandes regalazos a mi abuela. Esto es así, fin. Si fuera de otra forma lo diría también. A ella le encantaban los regalos porque era algo que venía de él», ha añadido la tertuliana.