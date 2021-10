La mano derecha de María Teresa Campos desenmascara a Bigote Arrocet

Gustavo rompe su silencio. La mano derecha de María Teresa Campos y testigo de los momentos más delicados -y también más felices- de su vida habla en exclusiva para la revista Semana. Uno de los testimonios más esperados del momento, sobre todo por la reciente participación de la expareja de la comunicadora en el reality de Mediaset, Secret Story. En un extenso reportaje que esta semana llega a los kioskos, el hombre de confianza de la presentadora, a quien considera una segunda madre, relata algunos de los detalles de los últimos meses de su vida. “Estoy con ella todo el día y me tendrá siempre que me necesite”, asegura. “Teresa Campos es mi segunda madre. Edmundo ha querido dejarla de mentirosa y por ahí no paso. Pero lo que más me duele es que él sabe que no está contando la verdad y está mintiendo deliberadamente, a pesar de lo bien que Teresa se ha portado con él y lo generosa que ha sido”, sentencia.

Aunque lleva tres décadas en compañía de la matriarca de las Campos, no ha sido hasta ahora cuando Gustavo se ha decidido a romper su silencio. Sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión precisamente ahora, Gustavo lo tiene claro: “Teresa Campos no puede quedar como una mentirosa, el mentiroso es Edmundo Arrocet”.Gustavo asegura que tiene el beneplácito de la veterana comunicadora para tomar la palabra: “ella me ha autorizado a hablar. Ya le dijo a los reporteros que a quien tenían que preguntar es a mí”, sentencia.

El gran apoyo de María Teresa está convencido de que sus declaraciones van a levantar ampollas: “Edmundo nunca se podía imaginar que yo hablara, y ha jugado con ello. Yo no podía estar más tiempo callado sabiendo todo lo que sé mientras cuenta mentira tras mentira de Teresa. No lo puedo aceptar”, recalca.

Gustavo tiene el firme propósito de desenmascarar al actor: “una cosa es lo que se ve y otra lo que es. La verdadera cara de Edmundo es muy diferente. Hoy quiero que se conozca”, explica.

Para él, Arrocet es un manipulador, algo de lo que se dio cuenta desde que comenzó su relación con María Teresa Campos: “es un profesional del amor y un mentiroso profesional. Yo me di cuenta al principio cuando Teresa me pidió que hiciera una reserva en un restaurante y que nos sentaran en el interior, en una zona discreta, pero al llegar Edmundo pidió estar en la terraza, donde nos veían los paparazzi. Aquel día supe que era un interesado”, asegura.

Gustavo no ha querido entrar en muchos detalles sobre la relación entre el chileno y la presentadora, aunque sí ha enunciado algunos ejemplos de las ‘mentiras’ de Bigote: “ha mentido en muchas cosas. Es cierto que dejó a Teresa por un mensaje de texto, tengo las pruebas. Es un mensaje que desenmascara a Edmundo y demuestra que se fue para volver, pero que cambió de opinión” Una prueba que él no ha mostrado públicamente, pero a la que la revista sí que ha tenido acceso. Según relata, este mensaje deja en evidencia quién dice la verdad y quién miente y demuestra además no tener ningún tipo de consideración hacia la matriarca de las Campos.

Además de mentiroso, Gustavo califica al que fuera pareja de Teresa de clasista y racista: “Edmundo es muy clasista. No trata igual al personal de servicio de la casa que a personas que él considera de más categoría”. Prueba de ello es que María, Reina y Nora, que trabajaban en casa de Teresa, se fueron porque, según Gustavo, no pudieron soportar el comportamiento de Edmundo hacia ellas. Tal como explica el hombre de confianza de la veterana comunicadora, el trato con Leo, que llevaba más de treinta años en casa de María Teresa y era española, era diferente. Gustavo mantiene que incluso con él intentó mantener una actitud clasista, pero Teresa “le paró los pies”.

El hombre de confianza de la familia recalca que la comunicadora estaba muy enamorada del chileno, aunque intentó comentarle en alguna ocasión lo que ocurría. Pese a todo, María Teresa pasó malos ratos durante la relación, como cuando Edmundo fue a Telecinco a hablar de su fichaje en Supervivientes, que lo hizo a sus espaldas o cuando se marchó a Argentina a vender su piso y ni siquiera estuvo en el cumpleaños de la presentadora. Tampoco tuvo detalles con ella, Gustavo incluso recuerda que en varias ocasiones le acompañó a tiendas de chinos para comprarle regalos y luego le decía que eran de buena calidad.

A tenor de esto, Gustavo ahonda en la situación económica del humorista. Explica que no es cierto que Edmundo le prestara 50000 euros a Teresa, aunque sí admite que su hija Estefanía le hizo un pequeño préstamo a Teresa. Gustavo recalca que el chileno nunca pagaba nada y que todas sus tarjetas estaban bloqueadas.

Al finalizar la entrevista, Gustavo también ha hablado de la reciente venta de la casa de María Teresa, que ha supuesto una gran alegría para ella: “está hecho, y es una de sus mayores alegrías, se le enquistó sin sentido”. El hombre de confianza de la Campos ha quitado importancia a la reciente polémica sobre la casa en la que iba a vivir la matriarca de la familia: “lo que ha pasado es que el propietario se la ha alquilado a otra persona, pero ya tiene otra, muy cerca de Terelu”, sentencia.