El ‘shock’ de Daniel Sancho al conocer el informe de la autopsia de Edwin Arrieta

El resultado de la autopsia de Edwin Arrieta ha sido una de las noticias de la semana. Tal y como asegura la policía tailandesa y las personas a cargo de la investigación del caso, el cirujano habría muerto a causa de un degollamiento. «Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento (como se creía hasta ahora), sino cuando Daniel comenzó a cortarle el cuello, según los forenses», sostienen. Esta nueva información demostraría, en cierta manera, la intencionalidad del crimen, la cual está sentenciada en Tailanda con pena de muerte.

Big Joke, el número dos de la policía del país asiático, confirmó que la investigación, por ahora, estaba cerrada, y que todos los agentes trabajaban para terminar el informe final que deberían entregar a la Fiscalía lo antes posible. No obstante, los datos revelados por la autopsia han generado aún más incertidumbre en cuanto al chef, ya que lo que se señala no tiene nada de similitud con la versión que ofreció en un principio el acusado. Según el programa Así es la vida, Daniel Sancho ya sería conocedor de dichos resultados y su reacción ha sido llamativa cuanto menos: «Se quedó totalmente en shock. Estaba fatal, abatido…», aseguraban desde el espacio televisivo presentado por Sandra Barneda.

Programa ‘Así es la vida’/ Mediaset

La reacción ha abierto un gran debate entre los colaboradores del formato, ya que puede significar tanto que esté de acuerdo con los resultados como que no. Por ahora, se desconocen más detalles al respecto, ya que hasta que no se celebre el juicio no se sabrá con exactitud la última versión que dará Daniel Sancho sobre lo ocurrido. Pese a que todo apunta a que las autoridades tienen todo en su mano (siguiendo la ley tailandesa) para dictaminar su pena de muerte, el hijo de Rodolfo Sancho podría realizar un movimiento que podría salvarle de dicha sentencia. Y es que, según confesó Big Joke al programa En boca de todos, si confiesa la autoría del crimen durante el juicio, existe la posibilidad de que pueda librarse de la pena de muerte.

¿Dónde está Daniel Sancho?

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

Más allá de esta reveladora reacción ante los resultados de la autopsia, hace tan solo unas horas la policía tailandesa confirmaba al programa En boca de todos, que Daniel Sancho nunca había estado en la prisión Koh Samui. Las autoridades explicaban que el detenido había acudido al centro penitenciario mencionado para reencontrarse con su madre, pero después de las visitas, Daniel era trasladado de nuevo a la cárcel donde está instalado, la cual, por ahora, se desconoce. No obstante, existen dos versiones enfrentadas al respecto y es que según ha podido saber el programa Así es la vida, el abogado de Daniel Sancho desmiente por completo la información, asegurando que el detenido nunca ha estado en otra prisión que no sea Koh Samui.