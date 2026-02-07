Silvia Bronchalo confiesa cómo se encuentra Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia

Silvia Bronchalo ha concedido una entrevista que marca un antes y un después en su trayectoria. La ex pareja de Rodolfo Sancho ha hablado con Santiago Acosta para explicarle, entre otras cosas, cómo se encuentra su hijo Daniel en la cárcel de Tailandia donde está cumpliendo condena por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Tal y como ella misma ha declarado, a Daniel «le ha cambiado la mirada», aunque asegura que no ha tenido que enfrentarse a ninguna situación complicada dentro de prisión.

Es la primera vez que Silvia Bronchalo desvela cómo está viviendo Daniel Sancho su condena por acabar con la vida de Edwin Arrieta. Lo primero que ha dejado claro es que el sistema penitenciario de Tailandia es distinto al de España, pero, dentro de lo que cabe, su hijo se ha amoldado a su nueva situación. «Está adaptado, tiene amigos y no tiene problemas con ningún preso», ha comenzado diciendo. Y después ha añadido: «Las cárceles en Tailandia están hechas para que no quieras volver a delinquir. No se hacen actividades ni se puede estudiar como en España».

La vida de Daniel Sancho en prisión

Daniel Sancho en uno de sus vídeos de cocina. (Foto: Youtube)

Silvia Bronchalo asegura que mantiene una comunicación puntual con su hijo. Antes de entrar en detalles ha reconocido que en el pasado ha tenido muchas diferencias con él. Es más, cuando se enteró de que estaba detenido por matar a Arrieta llevaban tres años distanciados. Ahora la situación es diferente: «Hablo una vez a la semana con él. Entre media hora y cuarenta minutos». Eso sí, recalca que ojalá no hubiera tenido que pasar nada de lo que ha pasado para reconciliarse con él.

«Me cuenta cosas que hace en prisión o me pide libros. También me pregunta por la familia, por mi vida y sobre qué está pasando en España», responde Silvia Bronchalo cuando Santiago Acosta le pregunta por este tema. Además, amplia la información comentando que Daniel ha sabido rodearse bien dentro prisión. «Tiene dos amigos extranjeros con los que mantiene conversaciones en ingles» y también «está aprendiendo tailandés».

Silvia Bronchalo en el adelanto de ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Bronchalo afirma que está pendiente de todo lo que su hijo hace en la cárcel porque es consciente de que habrá situaciones complicadas. «Allí dentro tienen mucho tiempo para pensar porque no tienen nada que hacer y habrá días que piense que tiene que estar ahí mucho tiempo y se le venga el mundo encima», comenta. De momento, Sancho tiene una rutina establecida y ha querido explicar en qué consiste su hoja de ruta.

«Se despiertan a las 04:00, rezan, cantan el himno, se duchan y van a desayunar. Luego tienen unos momentos de esparcimientos para ir al patio, leer o hacer deporte y a las 17:30, después de la cena, vuelven a rezar y van a la celda», ha declarado durante su participación en el programa ¡De Viernes!. Después ha dejado claro que siempre ha estado al lado de los familiares de las víctimas, por eso quiere que reciban una indemnización que les permita, al menos, solucionar una parte de las dificultades económicas a las que puedan enfrentarse tras el asesinato de Edwin Arrieta.