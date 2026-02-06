Silvia Bronchalo está decidida a romper su silencio dos años y medio después de que su hijo, Daniel Sancho, fuera detenido en por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. La ex de Rodolfo Sancho -del que hablará en su entrevista- por primera vez tras el crimen se sentará frente a una cámara para hablar largo y tendido sobre su testimonio como madre. Será en ¡De viernes! el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

El adelanto de la entrevista de Silvia Bronchalo

Telecinco ya ha emitido parte de la entrevista de Silvia a Santi Acosta. Unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente y que son la previa de su duro relato. Hasta ahora, la madre de Daniel Sancho había estado completamente blindada pese a haber presentado declaraciones -sobre todo durante el tiempo que paso al lado de su vástago en Ko Samui y en sus visitas a los tribunales o la cárcel de Tailandia-. Pese a las ofertas que ha recibido para contar su historia, ahora Bronchalo está dispuesta a contarle su versión a Santi Acosta.

¡De viernes! ha emitido dos vídeos sobre parte del testimonio de la ex del actor en los que ha dado cuenta, en primer lugar, cómo era su hijo antes de volar hasta Tailandia. «No era un niño violento, ¿qué cambió para que algo así pudiera pasar?», se pregunta a sí misma y completamente desconcertada por el crimen de su hijo.

En esta primera publicación, Bronchalo -que se ha apoyado en la Fe durante todo este tiempo-, manifiesta cuál es su deseo desde que supiera de la noticia hasta día de hoy. «Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, es lo que pienso», dice. Preguntada por el presentador del programa de Telecinco sobre si está preparada para contar su relato, la madre de Sancho afirma con rotundidad que sí.

Su llamada con Rodolfo Sancho

Por el momento, son pocos los detalles que se conocen sobre la entrevista. Un encuentro que duró aproximadamente ocho horas. Asimismo, en un segundo vídeo emitido por ¡De viernes! sobre esta charla, Bronchalo cuenta cómo supo del crimen que había cometido su hijo a raíz de una inesperada llamada de su ex, Rodolfo Sancho, con el que llevaba muchos años sin contacto alguno: «Sonó el teléfono y era Rodolfo. Yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo o quizás 10 o 12, no lo sé. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado porque no era normal».

Finalmente, tras descolgar el teléfono, una amiga de Silvia tuvo que ayudarla: «Ni siquiera le dije, hola, le dije, ¿qué ha pasado? Yo lo que entendí es que habían matado a nuestro hijo y me dijo: ‘No, ha sido él el que ha matado una persona’. Parece ser que es un cirujano colombiano y que eran amigos. Y bueno, pues a partir de ahí mi amiga me metió dos pastillas en la boca porque yo pensaba que me iba a desmayar».