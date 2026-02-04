Silvia Bronchalo ha decidido romper su silencio. Dos años y medio después de que su hijo, Daniel Sancho, fuese detenido en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, la ex de Rodolfo Sancho concederá su primera entrevista en televisión y será en ¡De viernes! el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Telecinco ya ha emitido un adelanto con algunas de las declaraciones de la madre de chef que no han dejado a nadie indiferente y que son una previa a su duro testimonio.

Las primeras palabras de Silvia Bronchalo ante su entrevista más difícil

A las 21:45 del próximo viernes 6 de febrero, Telecinco emitirá la entrevista íntegra de Santi Acosta a Silvia Bronchalo. Una intervención televisiva que ha causado un gran impacto, pues la máxima de la madre de Daniel Sancho ha sido en todo momento el silencio. Aunque sí que es cierto que ha dado declaraciones a los medios -sobre todo durante su estancia en Ko Samui y en sus visitas a los tribunales o la cáncer de Tailandia en la que se encuentra su vástago-, y pese a que ha ofrecido numerosas ofertas para contar su versión, finalmente la ex de Rodolfo Sancho está dispuesta a relatar su duro testimonio como madre.

En el adelanto, la próxima invitada de ¡De viernes! se presenta como la madre de Daniel Sancho y habla sobre cómo era su hijo antes de que saliera a la luz el caso del asesinato de Edwin Arrieta. «No era un niño violento, ¿qué cambió para que algo así pudiera pasar?», se pregunta a sí misma. Una actitud que demuestra su desconcierto sobre el crimen de su vástago hace dos años y medio.

Por su parte, Bronchalo -que se ha apoyado en la Fe durante todo este tiempo, tal y como han dado cuenta sus collares con motivos religiosos o su visita a un conocido templo de Tailandia-, manifiesta en este teaser de su entrevista cuál es su mayor deseo desde que conociera la noticia de la detención de su hijo: «Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, eso es lo que pienso». Preguntada por Acosta si está dispuesta y preparada para contar su historia, la ex del protagonista de Isabel ha respondido afirmativamente.

Su última defensa a Daniel

Silvia Bronchalo en Tailandia. (Foto: Gtres)

Por primera vez, Silvia Bronchalo se concederá una entrevista en una televisión. Sin embargo, durante todos estos años, y pese a su dolor como madre y la discreción que decidió llevar en todo momento, sí que ha concedido algunas declaraciones sobre la situación de su hijo.

De hecho, la última de ellas fue el pasado mes de agosto, a raíz de que Marcos García Montes -abogado de su hijo-, dijera que su vástago tenía algunos privilegios en la cárcel de Surat Thani. Por su parte, Bronchalo dejó claro que no era cierto y que Daniel no tenía ningún tipo de privilegio: «Él duerme en una celda con más presos, nadie tiene una celda para él solo. De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería de castigo únicamente y eso no ha ocurrido».