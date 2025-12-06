Daniel Sancho se enfrenta a su tercera Navidad dentro de la cárcel de Tailandia

Daniel Sancho sigue cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de Surat Thani, en Tailandia, acusado de haber asesinado premeditadamente al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El trágico suceso marcaba para siempre la vida del joven, y también la de aquellos que le rodean. Sobre todo, la de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, quienes han intentado apoyar al máximo a su hijo pese a las circunstancias. Así, esta será ya la tercera Navidad que Sancho pasará entre rejas y muy lejos de las costumbres occidentales.

El joven, quien también fue declarado culpable de los delitos de ocultación del cadáver y destrucción de documento público, atraviesa los momentos más duros de su vida. Y si bien en julio de 2025, la defensa de Daniel Sancho presentaba un recurso de más de 480 páginas ante el Tribunal de Apelaciones de Tailandia, parece que todas las pruebas juegan en su contra. Y es que la familia de Arrieta considera que no hay un fundamento legal que respalde la inocencia del nieto del famoso actor español Sancho Gracia, -Curro Jiménez-.

De ese modo, Sancho se enfrenta a una Navidad muy diferente, alejado de los suyos y haciendo frente a su condena. Y es que el sistema judicial tailandés se rige por unos principios muy rigurosos, que se atienen estrictamente a las pruebas y no dan pie a consideraciones emocionales. Justo por eso, han mantenido una postura inflexible.

Una complicada estrategia judicial

De lo que no cabe duda, es de que la estrategia de defensa del joven ha dado muchas vueltas. Y, pese a los intentos de Rodolfo Sancho de ayudar a su hijo, -apelando incluso a Casa Real para «salvarle de la condena»-, parece que nada ha surtido efecto. A eso hay que sumarle que el abogado tailandés del prestigioso despacho de Fernando Oca en Bangkok, -quien se encargaba de planificar una primera estrategia-, era rápidamente sustituido por Marcos García Montes. Después, volvieron a cambiar por completo el plan, y se apartaba de toda decisión a Silvia Bronchalo.

Precisamente muchos apuntan a esta decisión como muy poco acertada, puesto que en su momento, Anan Chuapryabart, -reputado letrado del despacho de Oca-, consiguió salvar al español Carlos Alcañiz de una pena de muerte y cadena perpetua seguras. Además, lejos de mantener un perfil bajo, optaron por arremeter contra las autoridades tailandesas. Todo ello habría complicado todavía más una situación, que ya de por si era bastante tensa.

A finales de octubre, Daniel Sancho nos sorprendía subiendo un extraño vídeo a sus redes sociales. Cabe destacar que el joven se encuentra en régimen de aislamiento, por lo que la publicación ha resultado realmente perturbadora, ya que en el mismo puede verse a unas jóvenes rezando en una ceremonia tradicional en homenaje a la madre del rey de Tailandia. Al parecer, el hijo de Rodolfo Sancho pidió a uno de los funcionarios del centro penitenciario que subiera el vídeo a su perfil, buscando de esa manera el indulto por parte del monarca, ya que es el único que puede mostrar cierta indulgencia y rebajar la pena.