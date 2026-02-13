La esperada entrevista de Silvia Bronchalo sobre su hijo, Daniel Sancho: "Necesito dinero"

Por fin se ha emitido la segunda parte de la entrevista de Silvia Bronchalo, una charla con el presentador Santiago Acosta que está dando mucho de qué hablar. La ex de Rodolfo Sancho ha admitido que su paso al frente está motivado por intereses económicos. Según cuenta, se ha visto en la necesidad de hablar porque necesita dinero para ayudar a su hijo. Recordemos que Daniel Sancho está en una cárcel de Tailandia, cumpliendo condena por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Silvia Bronchalo era actriz y durante un tiempo realizó proyectos destacados, pero su mentalidad cambió y hace muchos años decidió renunciar a su sueño. Desde entonces ha mantenido una actitud prudente, alejada del foco mediático y de la fama que siempre ha rodeado a Rodolfo Sancho. No obstante, sus circunstancias han cambiado y asegura que ahora debe hablar para ganar dinero y hacer que la situación de su hijo en prisión sea más cómoda.

Silvia Bronchalo en el adelanto de ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Mi nivel de ingresos ha bajado. Necesito el dinero (…) Tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente, tengo que priorizar su vida a mis principios», le ha explicado a Santiago Acosta con total naturalidad.

La entrevista de Silvia Bronchalo

Silvia reconoce que todavía debe procesar todo lo que ha pasado en los últimos años. «Para mí es muy difícil de asimilar. No me entra en la cabeza. Sigo sin entenderlo», declara cuando Acosta le pregunta por el crimen que ha cometido su hijo. También se muestra partidaria a indemnizar a la familia Arrieta y recalca que el dinero no les devolverá a Edwin, pero sabe que les ayudará a mejorar su situación económica, pues parte de sus ingresos dependían de la generosidad del cirujano. «No les vamos a devolver a su hijo, pero sí se les puede aportar una pequeña parte del daño provocado», comenta.

Bronchalo admite que ha hablado a cambio de dinero, que es lo mismo que hizo Rodolfo Sancho en el documental de HBO. No obstante, considera que este proyecto «ha perjudicado su imagen y perjudicó a nuestro hijo». Según dice, las declaraciones que dio el actor le han pasado factura, aunque afirma que ella no está preocupada por eso porque hace mucho tiempo que dejó de tener relación con él.

Silvia Bronchalo en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La entrevistada de ¡De Viernes! está dolida con su ex. Ha explicado que fue Rodolfo quien la llamó para contarle lo que había pasado en Tailandia y cuando vio sonó su teléfono y vio su nombre en la pantalla empezó a templar porque se dio cuenta de que había pasado algo grave. Si no, Sancho no se habría puesto en contacto con ella porque llevaban años y años alejados el uno del otro.

Silvia recalca que el padre de su hijo le ha apartado. «Ni se me ha tenido en cuenta, ni se han querido escuchar mis sugerencias, propuestas y valoraciones al respecto de todo el proceso». Este gesto no ha hecho nada más que aumentar su malestar con el actor. No obstante, su intención no es cargar contra Rodolfo, sino tener medios para ayudar a Daniel, aunque para ello tenga que dar un paso que, hasta hace muy poco, parecía impensable.