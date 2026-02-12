Justin Baldoni y Blake Lively, cara a cara en los juzgados: toda la información y las imágenes

Ya ha tenido lugar el primer paso en la guerra mediática y judicial que están protagonizando Blake Lively y Justin Baldoli. Los actores se han reencontrado en los juzgados de Nueva York después de la demanda que la protagonista de Gossip Girl presentó en contra del director. Le acusó de un presunto acoso y de tener una conducta inapropiada en el set de rodaje mientras trabajaron juntos en Romper el círculo. Baldoli no se quedó de brazos cruzados y le puso una demanda «por difamación y extorsión».

Después de meses y meses de tensión, los artistas han reaparecido para iniciar lo que será el principio del fin de esta guerra. No han dado declaraciones, han evitado hablar con los medios que estaban cubriendo la noticia y se han dedicado a entrar en la sede judicial con la mirada al frente. Eso sí, Justin Baldoni se ha mostrado mucho más relajado, incluso ha tenido un gesto de agradecimiento con los fans que le estaban esperando.

El origen del conflicto

Blake Lively antes de entrar al juzgado. (Foto: Gtres)

Blake Lively presentó su demanda contra Justin Baldoni en 2024, después de un tiempo de rumores y especulaciones. Todo el mundo se dio cuenta de que evitaron coincidir durante los actos de promoción de Romper el círculo y fue ahí cuando comenzaron a ponerse en circulación las teorías que apuntaban a una mala relación entre ambos.

Blake interpretaba a Lily Bloom y Baldoni a Ryle Kincaid. Compartieron muchas escenas juntos, por eso sorprendió que después dieran publicidad al proyecto por separado. Los seguidores de Justin no tardaron en salir en su defensa, asegurando que la actitud de Lively era «extraña». Fue entonces cuando fuentes cercanas a la película Romper el círculo confirmaron que la actriz había demandado a su compañero. Como era de esperar, el público se dividió en dos bandos, así que Baldoni tomó medidas para evitar que su imagen quedase dañada por una acusación que, según él, es completamente falsa.

El abogado de Baldoni rompe su silencio

Justin Baldoni saludando a los medios. (Foto: Gtres)

Con todo lo anterior, no resulta difícil comprender que todos los ojos estén puestos en Blake Lively y Justin Baldoni. Tal y como hemos adelantado, ellos no han hablado en primera persona, pero sí lo han hecho sus representantes legales. El letrado Bryan Freedman, quien se encarga de la defensa de Justin, ha reconocido que los actores no han sido capaces de llegar a un acuerdo.

Freedman ha admitido que tendrán que ir a juicio, pero recalca que su cliente no tiene ningún tipo de miedo. «Lo estamos esperando con ansias», ha recalcado en la revista People. Según dice, «el caso seguirá adelante» y eso implica que Justin no pueda desaparecer de la polémica así como así, per afrontan el proceso con «mucha esperanza» porque «confían en la justicia».

Las consecuencias del juicio

Blake Lively tras salir del juzgado. (Foto: Gtres)

El objetivo de Sarah L. Cave, la magistrada que se encarga del caso, era evitar que las partes llegasen a juicio, pero no ha sido posible y esto significa que Baldoni y Lively tendrán que verse las caras más veces. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias?

Un informe de Parrot Analytics recogido por NBC demuestra que el caso ha estado sujeto a una evolución constante. En un primer momento hubo mucha gente que se posicionó al lado de la protagonista de Gossip Girl, pero después se pasaron al bando de Justin. Actualmente dicho informe confirma que, tanto uno como otro, han recibido comentarios negativos, aunque, por suerte, todo acabará cuando se celebre el esperado juicio.