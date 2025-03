La polémica está servida en la vida de Blake Lively. La influencer Kaitlyn Marie Cooper, conocida por sus vídeos en TikTok, ha dado a conocer en su cuenta personal que la actriz americana y su equipo de seguridad la han acosado. La creadora de contenidos ha desvelado que coincidió con la mujer de Ryan Reynolds en el Hotel 1928, en Texas. Cooper ha explicado que tras darse cuenta que la protagonista de Romper el círculo y su hija se encontraban en la recepción del lugar en la que ambas pernoctaban, grabó el alboroto que causó su llegada a la recepción. Un gesto que llamó la atención de Lively que empezó a grabar a la tiktoker.

Kaitlyn Marie Cooper explica que, en los días posteriores de su coincidencia en el hotel de Texas, empezó a notar actitudes «sospechosas» por parte del equipo de seguridad de la intérprete de Gossip Girl. Concretamente, dieron con su matrícula de coche, la que no dudaron en grabar. Además, la creadora de contenidos ha relatado que el entorno cercano del actriz, como su equipo de redes sociales, la niñera de sus hijos o Esra Hudson (su abogada) estuvieron muy pendientes de las historias temporales que publicaba en su perfil social.

Esta situación ha supuesto que los usuarios del universo 2.0 estén divididos, ya que muchos que consideran que el lugar donde pernocta la actriz junto a su hija no es de interés y, por ende, atenta a su intimidad. Es por ello que la influencer ha denunciado públicamente los mensajes de odio sobre su vida personal y sobre su físico que ha recibido tras sacar a la luz el vídeo de Blake.

La otra polémica de Blake Lively

Esta polémica no es la única que envuelve la vida de la actriz. Recientemente, la actriz Sharon Stone ha concedido una reveladora entrevista en ENews en la que ha desvelado un desprecio por parte del equipo de la película Otro pequeño favor, protagonizada por Blake Lively. «Me encantó que me ofrecieran un papel (que finalmente fue para Elizabeth Perkins) y me lo quitaran inesperadamente sin ninguna razón. Me encantó», dijo. Unas declaraciones que han desmentido desde Daily Mail, que aseguran que Stone no está en lo cierto: «Ella estaba buscando un papel en esta película, habló con Paul Feig (el director), pero no salió nada concreto. Fue una situación en la que hablaron, pero no se prometió nada por parte de Paul. Él piensa que Sharon Stone es genial y le gustaría trabajar con ella en el futuro, pero en este caso, nunca llegaron a un acuerdo».

Además, tras la promoción del proyecto, también ha salido a la luz que la relación entre mujer de Ryan Reynolds y Anna Kendrick, la coprotagonista de Otro pequeño favor sería nula a pesar del tiempo y el proyecto compartido.

Unas polémicas que llegan cuatro meses después del escándalo con Justin Baldoni, al que denunció por acoso sexual durante el rodaje de Romper el círculo.