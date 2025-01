Justin Baldoni y Blake Lively: cronología de un pleito legal que solamente acaba de empezar

Romper el círculo se estrenó en la gran pantalla el pasado verano y, aunque la trama protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni consiguió un exitoso recibimiento, lo cierto es que la tensión que existía entre los dos actores fue algo muy comentado desde la premier. No obstante, lo que nadie se imaginaba era que esa mala relación fuera a llegar a los tribunales. Y es que la intérprete de Gossip Girl presentó una demanda contra su compañero tras asegurar haber sido víctima de acoso sexual por su parte durante el rodaje de la película mencionada, así como de intentar sabotear su carrera.

Por su parte, Justin Baldoni se ha limitado a pronunciarse a través de sus abogados, señalando que las acusaciones de Lively son completamente «falsas y escandalosas» y que lo único que quiere es herirle públicamente y mejorar su propia imagen pública. Una perspectiva que le ha llevado a responder con una demanda contra la mencionada, su esposo Ryan Reynolds y su publicista. Además, Baldoni también ha contraatacado contra el periódico The New York Times, abriendo un proceso judicial con el medio tras publicar un artículo sobre el caso «que está plagado de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones», según el cineasta. Así, reclama 240 millones de euros al periódico estadounidense por daños y perjuicios causados hacia su persona.

Justin Baldoni y Blake Lively en la película ‘Romper el círculo’. (Foto: Gtres)

Pero esto no es todo. Y es que, para justificar y complementar su versión de los hechos, en las últimas semanas, Justin Baldoni también ha dado un paso más allá y ha publicado todas las conversaciones que mantuvo con Blake Lively durante el rodaje, incluido un audio de siete minutos que ha difundido TMZ en el que él mismo se disculpaba tras una reunión en la que la actriz pidió reescribir una escena.

«Lo siento mucho. Me equivoqué. Lo admitiré y me disculparé cuando falle. Soy un hombre muy defectuoso, como mi esposa puede atestiguar. Probablemente te voy a enfadar, pero siempre me disculparé y encontraré el camino de regreso a la normalidad. Lamento haberte hecho sentir así. Seguro que lo haré mejor», explicaba en el mensaje de voz.

Justin Baldoni y Blake Lively en la película ‘Romper el círculo’. (Foto: Gtres)

Por otro lado, con el objetivo de desacreditar la declaración de Blake, el equipo legal del actor también ha emitido un comunicado junto con un vídeo de una escena sin editar de la película: «Los videos siguientes, grabados el 23 de mayo de 2023, refutan claramente la descripción hecha por la Sra. Lively sobre la conducta del Sr. Baldoni. La escena en cuestión fue diseñada para ilustrar cómo los personajes se enamoran y desean acercarse. Ambos actores actúan de manera profesional y dentro del contexto», sentencian. Por su parte, los abogados de Lively respondieron que el video respalda sus acusaciones de acoso. «Es incriminatorio», señalaron.

Mientras que continúan intercambiando demandas y diferentes versiones de los hechos, distintos medios internacionales se han hecho eco de que un juez de Nueva York ha decidido que los implicados en el conflicto se verán las caras en marzo 2026.