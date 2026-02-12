En noviembre del 2023, salió a la luz la ruptura entre Chenoa y Miguel Encinas. Desde entonces, y pese a los rumores de reconciliación, la artista en ningún momento se ha pronunciado al respecto sobre su vida personal. Eso sí, la cantante -para evitar especulaciones- aclaró que su ex era un gran amigo. Sin embargo, y dos años después de vivir la soltería, la intérprete de Cuando Tú Vas podría haber encontrado el amor de nuevo, tal y como ha desvelado en primicia Eduardo Inda, director de Okdiario.

Chenoa, ilusionada tras romper con Miguel Encinas

Si por algo se caracteriza Chenoa -pese a que se dio a conocer en un reality de música- es por proteger al máximo su vida personal. Aunque sí que concedió una exclusiva de su boda con Miguel Encinas, la realidad es que en contadas ocasiones ha hablado sobre su intimidad. Sin embargo, desde su ruptura con el urólogo, la artista tuvo la máxima de blindar aún más su parcela privada. De hecho, tras separarse, decidió volcarse por completo en su faceta profesional como cantante y como presentadora de programas de televisión.

David Bisbal y Chenoa de vacaciones. (Foto: Gtres)

Debido a su faceta como artista, y la repercusión mediática que tuvo su paso por Operación Triunfo-, Chenoa siempre ha copado numerosos titulares sin pretenderlo. A ello se suma que sus relaciones sentimentales -más allá de la que protagonizó con David Bisbal- siempre han causado sensación. Tal es así que su boda con Miguel Encinas y su posterior ruptura estuvieron en el ojo mediático muchas semanas.

Ahora Eduardo Inda, director de Okdiario, ha destapado que la mallorquina podría haberse enamorado de nuevo tras dos años soltera. El colaborador televisivo ha asegurado en el plató de El tiempo justo -el programa vespertino que presenta Joaquín Prat en Telecinco- que «Chenoa está ahora con un tipazo». Más allá de sus conocimientos en política, economía o sociedad, Inda ha podido confirmar que la artista atraviesa un muy buen momento personal. De hecho, ha desvelado que sabe el nombre y los apellidos de la nueva pareja de la artista, al que conoce muy bien: «Está con alguien que conozco y son muy felices». Asimismo, Eduardo Inda ha añadido más detalles, como la profesión de la nueva ilusión de Chenoa: «Está con alguien que es un profesional de la medicina, de primer nivel. Es un fuera de serie».

Miguel Encinas y Chenoa durante su relación. (Foto: Gtres)

De la misma manera que su ex -que era un prestigioso urólogo-, es cuanto menos significativo que este misterioso hombre -del que de momento se desconoce la identidad-, también se dedique a la ciencia -aunque Inda no desveló a qué sector exactamente de la medicina-. ¿Presentará pronto Chenoa a su nuevo amor o preferirá mantenerlo al margen de su fama?