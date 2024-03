Chenoa arranca su nueva gira con un llamativo mensaje de Miguel Sánchez Encinas: «Brava»

Después de debutar como presentadora de Operación Triunfo, Chenoa ha retomado su agenda de conciertos con una gira especial. Este proyecto lleva el nombre de Bailar Contigo y ha arrancado en Granada, concretamente en La Herradura. La artista ha deleitado a sus fans con un espectáculo que ha hecho reaccionar hasta su exmarido, el doctor Miguel Sánchez Encinas. Este último ha mandado un llamativo mensaje a través de sus redes sociales.

Desde que Chenoa confirmó que se había separado, Miguel Sánchez ha estado al margen del foco mediático. No se ha pronunciado sobre este asunto y ha guardado silencio, por eso ha sorprendido tanto su reacción. “Brava”, ha escrito en el perfil de Instagram de su exmujer, que acumula un millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chenoa (@chenoa)

Miguel Sánchez no es el único que ha apoyado a Chenoa en este evento, sus amigos incondicionales también lo han hecho, las cantantes Geno Machado y Gisela se han arropado a la intérprete de Cuanto tú vas en este nuevo reto profesional. El concierto ha tenido lugar en Andalucía y Chenoa reconoce que tenía “muchas ganas de volver”. En los últimos meses se ha centrado en su faceta de comunicadora, algo que no pretende dejar de lado. Tanto es así que ya está grabando Tu cara me suena 11.

La nueva gira de Chenoa

La gira Bailar Contigo nace de una canción que lleva el mismo nombre, un tema con aire ochentero que se estrenó en el mercado musical en noviembre de 2023. La intérprete saltó a la fama a raíz de su participación en la primera edición de Operación Triunfo y desde entonces no ha desaparecido del mundo del espectáculo.

Chenoa, en uno de sus espectáculos. / Gtres

Tal y como ha contado durante una de sus entrevistas de promoción, cada vez tiene más seguridad en sí misma. Por esa razón Bailar Contigo es un proyecto tan especial para ella. “Es más que una canción, es la sensación de brillar y vibrar sin parar durante un precioso instante en el que todo gira y se mueve al ritmo más dance”, empieza diciendo en Cadena Dial.

“Los sonidos retro fusionados con toques musicales en tendencia se entrelazan y fluyen, dándole forma y llevándote a bailar sin pensarlo, simplemente dejándote llevar… bailar contigo, sin más ni menos”. Después de poner en contacto a su público, ha arrancado la gira y ha tenido un recibimiento muy destacado.

La relación actual de Miguel Sánchez y Chenoa

Chenoa paseando con Miguel Sánchez. / Gtres

Chenoa ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram después de su último concierto. Es la misma publicación donde Miguel Sánchez ha comentado “brava”, aunque no ha sido el único. Las imágenes acumulan más de 4.000 ‘me gustas’, por eso la cantante está tan orgullosa del resultado que ha obtenido. “Holiii mi gente bonita. Gran comienzo de la gira ‘Bailar Contigo’ en La Herradura. Lo disfruté muchísimo. GRACIAS a tod@s. Maravilla de noche la vivida ayer. Besotesss, amores”, ha escrito.

Chenoa, en el estreno de Operación Triunfo. / Isntagram

El gesto que ha tenido Miguel ha llamado la atención, pero ha servido para confirmar la buena relación que hay entre ambos. Hace unos días Chenoa dio la cara por él, asegurando que se habían difundido rumores sobre su ruptura que no eran ciertos. No quiso compartir el motivo, entre otras cosas para proteger la intimidad de su exmarido.

Miguel Sánchez es un doctor reputado, incluso ejerce de profesor en la universidad. De hecho en su momento se dijo que detrás de la separación había cuestiones profesionales, pero Chenoa lo ha negado. Insiste en que no se ha separado por nada que esté relacionado son la vida profesional.