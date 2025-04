Chenoa y Miguel Encinas, ¿reconciliados?: las imágenes que han avivado los rumores

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas decidieron tomar caminos por separado en noviembre de 2023, justo unos meses después de darse el «sí, quiero». Como no podía ser de otra manera, la noticia de su ruptura dejó sorprendidos a propios y extraños y los rumores sobre los motivos que habían propiciado el fin de su historia de amor no cesaron. La cantante aseguró a la revista del saludo que «se querían y se respetaban» pero que necesitaban «un tiempo y tranquilidad», dejando al descubierto que tan solo se trataba de una separación temporal. Sin embargo, hasta la fecha, no había trascendido ninguna información que indicara que podrían haber retomado su romance. Hasta ahora. Que unas fotografías publicadas por Frank Blanco en su perfil oficial de Instagram han hecho saltar todas las alarmas.

El presentador de TardeAR ha querido compartir con sus más de 150.000 seguidores un carrusel de fotografías de la celebración de su 50º cumpleaños. En ellas, aparece posando junto a todos los invitados que no quisieron perderse esta esperada fiesta, entre los que destacan rostros conocidos como Pedro Piqueras, Isabel Jiménez, Carlos Latre o Vanesa Romero, entre otros muchos. «Fue inolvidable el recibimiento de todos los invitados con mi careta, fue divertidísimo lo de tener que ir poniéndome encima todos los regalos, fue emocionante que sonasen las canciones que os recuerdan a mí, me llegó al corazón los que cruzasteis medio país o retrasasteis vuestras vacaciones para poder brindar juntos […] Los que me conocéis sabéis que nada me hace más feliz que estar con los míos, porque la vida es eso, compartir momentos», escribía el periodista.

A pesar de las emotivas palabras de Frank, lo cierto es que llamó especialmente la atención la instantánea grupal de todos los invitados en la que la intérprete de Cuando tú vas y su ex marido posaron sonrientes, uno al lado del otro, delante de las cámaras. Aunque esta actitud no confirma una reconciliación sentimental, sí deja entrever que han logrado mantener una excelente relación personal tras el fin de su matrimonio. Hasta ahora, no habían sido fotografiados compartiendo tiempo ni espacio, por lo que, como no podía ser de otra manera, este inesperado reencuentro ha despertado todo tipo de especulaciones. Unas especulaciones de las que todavía ninguno de los dos protagonistas ha querido pronunciarse al respecto.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en un evento de la asociación APRAMP celebrado en Madrid. (Foto: Gtres)

Este inesperado posado ha llegado tan sólo unas semanas después de que Chenoa asegurara, durante la presentación del programa The Floor, que está viviendo un momento muy pleno de su vida en el que está «cargada de trabajo, con muchos proyectos y entregada a lo que hace». «Ya lo sabéis que soy un poquito perfeccionista, eso conlleva tiempo, pero estoy disfrutando mucho. Y estoy muy feliz, estoy bien, estoy muy tranquila», decía.

Sobre el amor, la artista prefirió no profundizar demasiado y se limitó a señalar que no era su prioridad en este momento. Sin embargo, ¿habrá cambiado de opinión si realmente se ha fraguado una reconciliación con Miguel? ¿O continuará centrada en su carrera y estas imágenes no hacen más que reflejar una buena amistad, a pesar de todo lo vivido? El paso del tiempo tendrá la última palabra.