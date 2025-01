El importante paso de Chenoa en su nueva vida rural

Chenoa se encuentra viviendo uno de los mejores momentos profesionales de su carrera artística. Su nombre figura en multitud de carteles de festivales, al mismo tiempo que continúa al frente de diferentes proyectos televisivos con un gran caché como Mask Singer u Operación Triunfo. Precisamente este último le ha nominado a mejor presentadora en los Premios Iris, evento donde ha detallado delante de las cámaras la última decisión que ha tomado en su vida personal y con la que está muy feliz.

«He adoptado una perrita monísima. No compréis, adoptad», decía. Con un rostro visiblemente ilusionado, la cantante contaba que tenía una «perrija» y que le había llamado Cloe. «Es muy guapa de verdad», comentaba.

Chenoa en los Premios Iris 2025. (Foto: Gtres)

A través de sus redes sociales Chenoa ya había compartido con sus seguidores el rostro de la nueva integrante de su familia, a quien parece estar muy unida. «¿Qué tal va la rutina? Yo de primeros paseos del año con Cloe», escribía el pasado 10 de enero junto a un carrusel de fotografías en las que aparecía posando con su mascota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

La nueva vida campestre de Chenoa

Estas declaraciones llegan tan solo unas semanas después de confesar en el programa El Hormiguero que había dado un giro de 180 grados comprándose una casa de campo: «Tengo una casita que fue un gallinero. Me lo contaron mis vecinas. Por ahora no tengo gallinas, pero quiero. Y también un huerto. Me hace ilusión», contaba.

Según lo publicado, se trata de una propiedad ubicada en la pequeña localidad de Sotosalbos, a unos 20 kilómetros de distancia de Segovia. Cuenta con 80 metros cuadrados construidos en un terreno de 100 metros cuadrados. «Mi idea es que no se supiera, pero bueno, ya está. Me organizo mucho y me lo tomo mucho con más calma, mucho más que en la ciudad», apuntaba a Pablo Motos durante la entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

Por otro lado, Chenoa señalaba en el espacio televisivo mencionado que le gustaba mucho vivir en el campo. «Viví hace muchos años en un pueblo y a mí me gusta. Me gusta la vida en el campo. Me lo tomo todo con más calma. La línea del tiempo en el campo varía. No es lo mismo que en la ciudad y eso está claro. A veces, para relajarnos, todos vamos hacia los pueblos tan bonitos que tenemos en España, y que son un montón, por cierto», explicaba.