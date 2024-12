Desde que salió de la academia de Operación Triunfo, Chenoa no ha parado de acaparar gran parte de los titulares de nuestro país. Y no solo por su música, su exitosa carrera artística y sus experiencias amorosas, sino que también por el envidiable aspecto de su rostro con el paso de los años. Un tema que en muchísimas ocasiones ha generado un debate social y que ahora la propia cantante ha querido aclarar desde el podcast presentado por Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes.

Chenoa ha asegurado que a día de hoy «aún no se ha operado». Sin embargo, sí que se ha sometido a diferentes tratamientos y retoques a los que, según sus propias palabras, recurre de manera habitual. «Me pongo bótox, como muchísima gente. Tenía la piel quebrada, cara de cansada, me da mejor aspecto. Y me siento bien con mi bótox», comenzaba a decir. «Le pregunté a mi médico si me hacía un lifting y me hizo radiofrecuencia», añadía. Esta última técnica mencionada se trata de un proceso que se basa en utilizar corrientes eléctricas para calentar las capas más profundas de la piel y estimular la producción de colágeno y elastina, consiguiendo así una piel mucho más joven y firme, según varios portales médicos.

Sus palabras han puesto en la primera línea de la noticia la transformación física que ha experimentado desde que dio el salto a la fama. Y lo cierto es que su imagen ha sufrido un antes y un después que no ha pasado desapercibido, ya que luce cambios faciales y corporales vinculados tanto al paso del tiempo como a la medicina estética. Tal y como ella misma ha confesado en la reciente entrevista mencionada.

Las otras veces en las que Chenoa se ha pronunciado sobre su físico

Aunque ha sido la primera vez que se ha pronunciado de una manera tan natural y clara al respecto, lo cierto es que no es la primera vez que Chenoa es preguntada por sus retoques estéticos en público. Sin ir más lejos, durante su participación en el programa radiofónico Cuerpos Especiales, en 2022, también habló de ello, aunque no proporcionó ningún detalle llamativo.

Chenoa ahora y hace unos años. (Foto: Gtres)

«Es verdad que he envejecido. Vamos a ver, ubiquémonos, es normal. Lo que pasa es que yo soy una persona elegante y me mantengo con elegancia», sentenciaba. No obstante, durante su intervención, sí que reveló que había adelgazado 10 kilos y que era algo que «también se notaba».