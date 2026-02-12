El edificio Metrópolis de Madrid comienza una nueva era. La construcción, de 1911, ha sido el epicentro de la reunión de numerosos rostros conocidos de la jet set, que han acudido a la inauguración del Club Metrópolis, un local privado de más de 6.000 m² distribuidos en ocho plantas -cuatro de ellas abiertas al público- que cuenta con un hotel boutique y varios restaurantes. Este refugio en el centro de la capital ha abierto sus puertas tras cinco años de reformas y de la mano de Marta Seco y Sandro Silva, fundadores del Grupo Paraguas, que pretenden que sea el place to be.

Los VIPs que no se perdieron la inauguración: de Ana Rosa a Luis Figo

Sabido es que Madrid es la ciudad para todos. La capital es un referente en cuanto a ocio y gastronomía. Por ello, el Grupo Paraguas ha querido dar un paso más en su visión empresarial de la mano de este club privado, al que ya han asistido algunos famosos de nuestro país.

Los famosos que han acudido a la inauguración del club Metrópolis. (Fotos: Gtres)

La inauguración, que tuvo lugar hace unos días, fue todo un éxito. Como no podía ser de otra manera, la puesta de largo de este nuevo club privado estuvo protagonizada por el glamour de sus invitados, que sacaron sus mejores galas en una fiesta de etiqueta.

Entre los VIPs que acudieron se encontraban Michavila, José María Aznar Jr., Carlos Latre, El Cholo Simeone, Carlos Fitz-James, Luis Figo -acompañado por su mujer-, Karla Sofía Gascón, Álvaro Muñoz Escassi, Ana Rosa Quintana y su marido, Juan, Luján Argüelles, Feliciano López y Sandra Gago, Borja Thyssen y Blanca Cuesta y Aless Gibaja, entre otros rostros conocidos.

Feliciano López y Luján Argüelles en la inauguración del club Metrópolis. (Fotos: Gtres)

Tal fue la exclusividad de esta gala, que la organización optó por no hacer un photocall -de hecho, entre las máximas del club es evitar las excentricidades-. Sin embargo, las cámaras de Gtres, a la salida de este emblemático edificio, pudieron hablar con algunos invitados, como Luján Argüelles, que dijo no cerrar las puertas al amor en esta fiesta: «La cita obligada en Madrid va a ser en el Metropolis, yo me he hecho socia, por si encuentro el amor aquí».

También Ana Rosa Quintana que, pese a los madrugones de cada mañana, no duda en apoyar a sus amigos íntimos en sus proyectos. De hecho, la presentadora dejó claro que venía a saludar a Marta y a Sandro, los fundadores del Grupo Paraguas.

Borja Thyssen, Blanca Cuesta y Aless Gibaja también asistieron. (Fotos: Gtres)

Quien también se paró con la prensa fue Aless Gibaja, que dijo que tenía muchos amigos socios, pese a que él no lo era aún. Además, no dudó en comentar el concurso de Carmen Borrego en GH Dúo, con la que empatizó, ya que el creador de contenidos también participó en el mismo reality hace unos años.