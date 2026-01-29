Chris Hemsworth ha regresado a Madrid por un motivo muy especial. El actor que interpreta a Thor ha volado de Australia a España para la promoción de Ruta de Escape, su nueva película que se estrenará el próximo 13 de febrero. Sin embargo, este viaje no lo ha hecho en solitario, sino acompañado por su mujer, Elsa Pataky, que se ha mostrado de lo más feliz por pasar unos días en su país de origen.

La última escapada de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Cada vez que el matrimonio vuela del lejano continente de Oceanía a la capital española, aprovechan para recorrer los lugares más emblemáticos de Madrid y degustar la gastronomía local. Aunque por el momento no han trascendido imágenes de los actores en restaurantes locales, sí que se han publicado fotografías de Hemsworth y Pataky en su gimnasio de confianza de la ciudad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Tal y como publicó Okdiario, el matrimonio tiene su centro deportivo de confianza en Madrid. Concretamente en el Metropolitan de la calle Abascal, una de las calles más cotizadas del centro de la capital, donde la actriz trabajó la fuerza y concentración, combinado con entrenamiento de cardio, pilates y eso. «El entrenamiento de fuerza es básico. Trabajo mucho con peso, pero también hago pilates para el core y la flexibilidad. Y no olvido el cardio: con los años, tu capacidad cardiorrespiratoria disminuye y hay que trabajarla», deslizó la protagonista de Poker Face.

Más allá del tiempo que le han dedicado al deporte -una rutina que no abandonan ni siquiera cuando están lejos de Australia-, también han estado -por trabajo- en uno de los lugares con mejores vistas de la ciudad. Ha sido el matrimonio el que ha compartido este plan tan especial que coincidía con la premiere de la película protagonizada por Hemsworth. Tal y como han como han publicado, la presentación tuvo lugar en el Edificio Metrópolis, que en la actualidad es un club privado que cuenta con varios servicios: un hotel boutique de 20 habitaciones, una amplia oferta gastronómica, gimnasio y vinoteca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Precisamente, desde este escenario localizado entre la calle Alcalá y Gran Vía, Chris Hemsworth ha compartido un vídeo desde su perfil social -en el que acumula 59 millones de seguidores- en el que ha mostrado su lado más patriótico y el profundo amor que siente por el país. «Viva España, viva Madrid, preciosa Madrid. Adoro esta ciudad y la gente es increíble», ha dicho con mucho orgullo de poder pasar tiempo en la tierra de origen de su mujer, que le ha inculcado esta pasión por el lugar que vio crecer a la madre de sus hijos. Pese al temporal que ha teñido de blanco la ciudad en las últimas horas, tanto Elsa como Chris se han tomado con mucho humor la lluvia y la nieve y han podido disfrutar de una jornada de lujo en la capital.