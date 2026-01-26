Así es la espectacular casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en uno de los mejores barrios de Madrid

Chris Hemsworth está a punto de aterrizar de nuevo en nuestro país. El actor australiano concederá una nueva entrevista a Pablo Motos en el programa El hormiguero, de Antena 3, con el que compartirá todo lujo de detalles sobre su nuevo proyecto. Se trata de una película que recibe el nombre de Ruta de Escape y que verá la luz, en cines, el próximo 13 de febrero. En ella, el protagonista de estas líneas encarna el papel de un ladrón escurridizo que trae de cabeza a la policía.

Con su llegada a España, la pregunta de muchos fans es dónde se aloja el deseado intérprete. Lejos de recurrir a hoteles, Chris Hemsworth posee una lujosa vivienda en el centro de Madrid que es, a todas luces, su particular refugio en sus viajes a la capital, tanto de carácter laboral como de desconexión junto a su familia.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky. (Foto: Gtres)

Se trata de un inmueble que, en un principio, era propiedad de su esposa, la también actriz Elsa Pataky, y ahora, engrosa el patrimonio de ambos porque forma parte de sus bienes matrimoniales. Hace varios años, el inmueble contaba con una superficie de 80 metros cuadrados. Con el paso del tiempo y la adquisición de un piso contiguo en 2020, Elsa y Chris han logrado reunir un total de 140 metros cuadrados de superficie. Al término de la obra, el resultado ha sido una espaciosa residencia situada en el último piso de un edificio del barrio de Chamberí en el que pueden disfrutar de unas vistas privilegiadas a la sierra de Guadarrama y al skyline de la ciudad.

Los detalles de la casa de Elsa y Chris y del barrio de Chamberí

El ático que Elsa Pataky conserva en Chamberí se trata de un imponente espacio que ha experimentado cambios graduales. Además de la ampliación referida anteriormente por la adquisición de un inmueble contiguo que les ha permitido aumentar la superficie, cuenta con grandes ventanales por los que entra mucha luz natural. De la misma manera, posee una espectacular terraza perfecta para admirar los atardeceres del cielo de Madrid. Toda la decoración versa entre colores neutros, mobiliario de alta gama y espacios abiertos con capacidad para albergar a toda la familia.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky. (Foto: Gtres)

En cuanto a los encantos del barrio, Chamberí es uno de los más codiciados de la capital porque tiene a su alcance todos los servicios esenciales del día a día. Cerca del inmueble referido, Pataky y Hemsworth pueden disfrutar de gran variedad de espacios deportivos para no dejar de lado su vida fitness —como el gimnasio Metropolitan— cafeterías, restaurantes, colegios, el Mercado de Chamberí y gran variedad de tiendas que van desde mercería y ferretería hasta zapaterías y locales destinados a la jardinería. De la misma manera, la zona está muy bien conectada con el resto de la ciudad, ya que sus calles las recorren diferentes líneas de autobuses urbanos y en ellas también se distribuyen numerosas bocas de metro como la de Gregorio Marañón, Iglesia, Alonso Cano o Nuevos Ministerios.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth. (Foto: Gtres)

Las fachadas de edificios señoriales, las anchas avenidas como la calle Ríos Rosas, calle José Abascal o calle General Martínez Campos, las zonas verdes y ajardinadas y las numerosas plazas hacen de este distrito uno de los más deseados por personas que se mudan de fuera y también por los propios madrileños.