Elsa Pataky y Chris Hemsworth son una de las parejas más aclamadas de Hollywood. Su historia de amor es digna de una película, pues lo que comenzó con una cita a ciegas, terminó por convertirse en uno de los matrimonios más estables de la industria cinematográfica. Hay que remontarse al año 2009, que fue cuando sus caminos se cruzaron. Pataky y Hemsworth se conocieron gracias a la profesora de inglés que tenían en común. Por aquel entonces, la intérprete de The Fast and the Furious, no tenía muy claro dar un paso más con el actor que da vida a Thor. Sin embargo, con el paso del tiempo han demostrado que están hechos el uno para el otro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

Tan solo un año después de conocerse se daban el ‘sí, quiero’ en una idílica isla situada en Indonesia. Después 2012 ya esperaban el nacimiento de su primera hija, India Rose, y más tarde era el turno de los mellizos, Tristán y Sasha. Elsa y Chris tomaron la decisión de alejarse de los focos de Hollywood y se trasladaron a Byron Bay, un pueblo australiano donde han formado una bonita familia.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz que la pareja podría mudarse de manera permanente a España. El matrimonio está presuntamente buscando piso por el País Vasco y no es de extrañar, ya que Elsa Pataky ya cuenta con un ático en nuestro país, concretamente en Madrid, tal y como confirmó Vanitatis. La actriz no pasaba tanto tiempo ennuestro país desde su participación en la 30º edición del Salón Internacional del Caballo Pura Raza Española (SICAB), evento donde recibió un premio a su trayectoria profesional. Ahora, parece que el norte se puede convertir en su nuevo hogar, además en la provincia Guipuzcoana es donde reside su hermano, Christian Prieto junto a su mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

Vecinos de la urbanización casa Urdanibia, situado a las afueras del municipio de Irún, informaron en Ya son las 8 que Elsa Pataky y Chris Hemsworth habían estado merodeando varias viviendas a la venta en una zona donde hay mucha naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

No todo en la relación entre Chris y Elsa ha sido un camino de rosas. En varias ocasiones han revelado que las claves para que su romance sea de lo más estable residen en el sacrificio de ambos. Por su parte, Elsa ha llegado a admitir que el éxito de su matrimonio se debe a cuando se conocieron cuando Hemsworth todavía no se había metido en la piel de Thor. Comenzaron siendo prácticamente anónimos lo que les aportó más seguridad a la hora de continuar sus vidas por el mismo camino.