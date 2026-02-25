Portadas de revistas: del primer beso de Tamara Gorro y Cayetano Rivera al refugio de Sarah Ferguson

Último miércoles de revistas del mes de febrero y, como no podía ser de otra manera, el recién conocido romance de Tamara Gorro y Cayetano Rivera continúa dando mucho de qué hablar. Fue hace tan solo unas semanas cuando salió a la luz que el torero y la influencer mantenían algo más que una amistad y, aunque por ahora ninguno de los dos lo ha confirmado, lo cierto es que una imagen vale más que mil palabras. De hecho, después de ser fotografiados juntos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, la revista Semana ha publicado un reportaje en el que aparecen dándose su primer beso en público.

Además, el medio citado también ha analizado la peor crisis de la historia de la corona británica tras la detención de Andrés de Inglaterra, así como, al mismo tiempo, también han sacado a la luz las fotografías más tiernas de Rafa Nadal junto a su hijo.

Por su parte, Lecturas también ha dado un gran protagonismo en su último número a la monarquía británica, informando de que Sarah Ferguson está refugiada en una clínica mental— que cuesta 15.000 euros diarios— en medio del revuelo que ha supuesto la detención de su ex marido, el príncipe Andrés. Además, también han destacado el complicado papel que está desempeñando Kate Middleton, la cual no ha dudado en dar la cara a pesar de que la situación judicial de Andrés ha puesto en jaque a la corona. Por otro lado, la revista también ha detallado cómo fue la brutal paliza que recibieron los Gemeliers el pasado fin de semana y cómo están viviendo Úrsula Corberó y Chino Darín su recién estrenada paternidad.

Diez Minutos ha publicado en exclusiva los planes que tiene Gabriela Guillén de cara a su inminente participación en Supervivientes, asegurando que Bertín Osborne se quedará con el niño los fines de semana. Además, también han destacado el comunicado que ha tenido que lanzar Mar Flores para poner algo de calma y cordura a la polémica que han protagonizado su hijo Carlo y su sobrina, Laura Matamoros. Además, el medio también ha publicado en exclusiva las fotografías más románticas de Álex González y Carla Virgós.

Por último, la revista ¡Hola! ha publicado en exclusiva la inesperada decisión que han tomado Eugenia Silva y Alfonso de Borbón en su matrimonio. Y es que están viviendo vidas separadas a raíz de una crisis que atraviesa su relación.

Pero no solo eso, y es que también han entrevistado en exclusiva a la princesa Magdalena de Suecia, la cual ha confesado que su papel de madre siempre será su prioridad frente a cualquier otra cosa. Además, han detallado los secretos de la vida en Portugal de Carmen Martínez-Bordiú tras cumplir 75 años.