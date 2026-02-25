Morten Borg sale del ostracismo en medio del juicio a su hijo Marius

Morten Borg, ex pareja de la princesa Mette-Marit, ha reaparecido en público en uno de los momentos más complicados para su hijo Marius. El joven lleva ya varios días afrontando un juicio que podría llevarle a prisión. Al hijo mayor de la princesa se le acusa de más de 30 delitos, algunos de ellos de extrema gravedad.

Hasta ahora desde la casa real han intentado mantenerse al margen de los tribunales. No hemos visto ni al príncipe Haakon ni a su esposa en el juicio, pero sí que han sido fotografiados a la salida de la prisión en la que permanece el joven. Marius fue arrestado el fin de semana previo al inicio del juicio y el tribunal ordenó prisión preventiva debido al riesgo de reincidencia.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

No obstante, tanto el heredero como su esposa han estado muy pendientes de Marius y le han visitado en prisión a lo largo de las últimas semanas, incluso en medio del último escándalo que rodea a la familia real por la vinculación de Mette-Marit con Epstein.

La reaparición de Morten Borg

Ha sido esta semana cuando el ex de la princesa se ha dejado ver en el juicio. Hasta ahora, Morten Borg había mantenido un perfil bajo, alejado de los focos y centrado en su trabajo y su familia. Nunca ha dejado de estar pendiente de su hijo y ha mantenido una relación cordial con Mette-Marit, pero alejado de la primera línea.

Morten Borg en un acto en Oslo. (Foto: Gtres)

A diferencia de los príncipes, que dejaron claro desde el principio que no iban a estar en el juicio, Morten no se mostró tan tajante, pero prefería esperar un poco a que las cosas se calmasen, sobre todo, por sus propios antecedentes. Sin embargo, en los últimos días ha tenido que salir del ostracismo tras verse afectado por los delitos de Marius. Así lo ha apuntado el digital Se og Hør, que ha publicado que Borg ha reaparecido esta misma semana.

Al padre de Marius se le ha visto en los pasillos del juzgado, pero de momento no ha trascendido si su presencia se debe a que quería apoyar a su hijo o a que alguna de las partes lo ha reclamado, como han revelado algunos medios. De hecho, sí que se sabe que la policía ya le interrogó durante las investigaciones.

El pasado delictivo de Morten Borg

Aunque ahora tiene una vida discreta y alejada de las polémicas, en el pasado Morten Borg también estuvo en el foco de las autoridades. La ex pareja de la princesa Mette-Marit fue arrestada a principios de los años noventa por posesión de cocaína, motivo por el cual cumplió dos condenas en prisión. Además de esto, también fue acusado de otros delitos, como comportamiento violento y conducción bajo los efectos del alcohol. No obstante, a pesar de esto, siempre estivo pendiente de su hijo y ha mantenido una relación cordial con Mette-Marit y Haakon. Es más, fue uno de los invitados a la boda de la pareja en el año 2001.