Elsa Pataky ha vuelto a Madrid y, como en cada visita, no ha pasado desapercibida. Aunque su residencia fija está en Australia, la actriz regresa siempre que puede a España, donde sigue manteniendo fuertes vínculos familiares, profesionales y emocionales. Esta vez lo ha hecho con motivo de un evento de Biotherm, la firma de cosmética de la que es embajadora, y en el que ha sorprendido no solo por su espectacular look, un icónico vestido blanco de Vivienne Westwood que muchas novias han elegido en sus bodas, sino también por las confesiones personales que ha compartido ante los medios de comunicación presentes en el lugar.

En esta ocasión, Pataky no solo ha hablado de belleza y estilo de vida, sino que ha querido profundizar en lo que ha aprendido a lo largo de los años como madre, esposa y actriz. Una de sus reflexiones más destacadas es la importancia de permitir que los hijos cometan sus propios errores. «Evidentemente los puedes advertir, pero creo que tienen que cometer sus propios errores, porque de todos los errores es de los que aprendes», ha explicado con claridad. Para ella, la experiencia personal y los tropiezos vitales son las mejores lecciones que se pueden recibir, aunque como madre le cueste ver a sus hijos equivocarse. «Por mucho que les digas, lo van a hacer, y al final lo van a experimentar», admite con realismo y cercanía.

Este enfoque sobre la vida encaja con el estilo de educación que ha decidido darle a sus hijos junto a Chris Hemsworth, en su hogar de Byron Bay. Allí, rodeados de naturaleza, surf y actividades al aire libre, han crecido en un entorno muy diferente al urbano. Elsa reconoce que sus pequeños se han acostumbrado tanto a la libertad que les ofrece Australia que apenas soportan estar en la ciudad. «Los traigo dos semanas y ya se quieren marchar», confiesa divertida, dejando claro que la vida salvaje es lo que les hace felices.

Ese contraste entre su vida en Australia y su relación con España es una constante en su discurso. Pataky sigue muy ligada a nuestro país, tanto por los proyectos profesionales que la traen de vuelta, como su reciente trabajo en la serie Matices, como por los lazos personales que conserva aquí. Sin embargo, la actriz no oculta que sería complicado regresar de manera definitiva, ya que la vida que ha construido junto a su familia en el otro lado del mundo es exactamente lo que siempre soñó: un hogar rodeado de naturaleza. «Me costaría mucho meterles en una ciudad ahora, aunque fuese mi deseo», admite con sinceridad. Aun así, Elsa no descarta seguir trabajando en España y agradece cada oportunidad que le permite reconectar con sus raíces.

En lo personal, Elsa también ha compartido sus reflexiones sobre el matrimonio y la importancia de cuidar la relación día a día. Para ella, no existen fórmulas mágicas ni secretos ocultos, sino esfuerzo, citas, detalles y reencuentros que mantienen viva la complicidad con su pareja. Es, según sus palabras, una inversión constante que ambos se esfuerzan por mantener. «Yo creo que hay que invertir, hay que invertir el esfuerzo en la otra persona, crecer juntos, seguir encontrando cosas en común, porque cada uno tiene un camino y vas madurando de formas diferentes, encontrarse continuamente y tener reencuentros y tener citas e irte a cenar juntos, yo creo que eso es importante, no olvidarte de que hay que esforzarse en hacer esos detalles y trabajar», ha dicho.

Su optimismo es otro de los pilares de su filosofía de vida. Pataky asegura que la clave para sentirse bien es empezar desde dentro y mantener siempre una actitud positiva. «Siempre les digo a mis hijos al despertar: hoy va a ser un gran día. Y los días que lo hago, de verdad siento que son mejores», confiesa, demostrando cómo incluso un pequeño gesto puede marcar la diferencia.